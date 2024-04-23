Antalya\'da 23 Nisan Çocuk ve Uçurtma Festivali Coşkusu

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı "23 Nisan Çocuk ve Uçurtma Festivali" ile dolu dolu kutladı. Çocuklar için müzik ve dans gösterileri, yarışmalar ve pek çok etkinliğin yer aldığı Çocuk ve Uçurtma Festivali'nde dünya çocukları, Antalya'dan barış mesajı verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 25'incisi düzenlediği, 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Uçurtma Festivali'nde Antalyalı çocuklar büyük bir heyecanla bayramlarını kutlarken, doyasıya eğlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan program kapsamında Cam Piramit Kral Yolu'nda resmi geçit töreni düzenlendi. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile birlikte çocuk vali ve çocuk başkanın da katıldığı törende, Antalya'nın farklı okullarından gelen öğrenciler, halk oyunu, dans, bando ve mehter gösterileri sergiledi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Antalya'da 12 farklı ülkeden, 500 öğrenci ağırlandı. Azerbaycan, Gürcistan ve Özbekistanlı öğrenciler, Cam Piramit Kral Yolu'ndaki sahnede, ülkelerine özgü dans gösterilerini sergiledi.

BAYRAM DOLU DOLU KUTLANDI

Çocuk ve Uçurtma Festivali kapsamında gün boyu Cam Piramit Kral Yolu'nda düzenlenen etkinliklerde de Antalyalı çocuklar, bayramlarını coşkuyla kutladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de etkinlik alanını ziyaret ederek, çocukların ve ailelerin coşkusun ortak oldu. Bubble Show, jonglör gösterisi, dev maskotlar, şişme oyun parkları, ahşap oyun istasyonları, yüz boyama, balon katlama, tahta bacaklar ve çizgi karakterler, çocuklara eğlenceli saatler yaşattı.

GÖKYÜZÜ ŞENLENDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası ve İsmail Baha Sürelsan Çocuk Korosu da etkinlikler kapsamında konser verdi. Uçurtma Festivali ile gökyüzünün adeta şenlendiği bayram etkinlikleri, fotoğraf çekimleri ile ölümsüzleştirildi.

YENİ JENERASYON ÇOCUK MODA GÜNÜ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında ayrıca "Yeni Jenerasyon Çocuk Moda Günü Defile Programı" Antalyalılar ile buluştu. Cam Piramit Kral Yolu sahnesinde, Kazakistan'ın Astana şehrinden gelen tasarımcılar Dayana Alimbayeva, Ayaulym Nursultan ve Dar Diamond'un tasarladığı geleneksel ve modern kıyafetler 16 çocuk model tarafından beğeniye sunuldu.

ÇOCUK FESTİVALİ GALA GÖSTERİLERİ BÜYÜLEDİ

25'inci Uluslararası Antalya Çocuk ve Uçurtma Festivali kapsamında dünya ülkelerinden şehre gelen misafir çocuklar, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kepez Belediyesi iş birliği ile Dokuma Park'ta gösteriler gerçekleştirdi. Dünya çocukları, ülkelerine özel müzikleri seslendirerek barış mesajı verdi. Antalyalı çocuklar unutamayacakları bir bayram yaşadı.