Dünya evine giren çiftin arkadaşlarından ilginç sürpriz - Son Dakika
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Dünya evine giren çiftin arkadaşlarından ilginç sürpriz

20.07.2022 10:55

Dünya evine giren çiftin arkadaşlarından ilginç sürpriz Kadın kılığına girip düğünü bastılar Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir düğünde kadın kılığına giren çiftin arkadaşları düğün basıp arkadaşları ile dakikalarca oynayarak hem eğlendi hem de eğlendirdi.

Dünya evine giren çiftin arkadaşlarından ilginç sürpriz

Kadın kılığına girip düğünü bastılar

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir düğünde kadın kılığına giren çiftin arkadaşları düğün basıp arkadaşları ile dakikalarca oynayarak hem eğlendi hem de eğlendirdi.

Kadıköy Mahallesi'ndeki belediye düğün salonunda gerçekleştirilen Nuri Can ve Rümeysa Akdağ çiftinin düğün törenleri ilginç anlara sahne oldu. Genç çiftin düğünlerini daha da eğlenceli kılmak isteyen çiftin arkadaşları yaptıkları sürpriz düğüne katılan davetlileri gülümsetti. Çiftin erkek arkadaşları üzerlerine giydikleri kadın kıyafetleri ile bir anda düğün salonunun kapısında belirdi. Neye uğradığını şaşıran çift, kapıdakilerin kendi arkadaşları olduğunu anlayınca kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Damadı yanına çağırıp ortalarına alan arkadaşları daha sonra orkestranın çaldığı hareketli müzik ile pistin ortasına kadar geldi. Davetlilerin şaşkın bakışları içerisinde dakikalarca dünya evine giren dostları ile gönüllerince dakikalarca oynayan çiftin arkadaşları renkli görüntüler oluşturdu. Kadın kılığına giren erkeklerin oynadığı oyunlar davetlilere keyifli anlar yaşatırken, salonda bulunanlar o anları cep telefonları ile görüntülemek için adeta birbirleri ile yarıştı.

Akdağ çifti arkadaşlarına en mutlu günlerine renk kattıkları için arkadaşlarına teşekkür ederek, "Düğünde yaşanan ilginç anlar bize unutulmaz bir anı oldu. Yanımızda olan ve düğümüze katılan herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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Kadın kılığına girip düğünü bastılar Kadın kılığına girip düğünü bastılar Aydın'da torbacı operasyonu: 1 tutuklama Aydın'da torbacı operasyonu: 1 tutuklama
Kaynak: İHA

Efeler, Akdağ, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dünya evine giren çiftin arkadaşlarından ilginç sürpriz - Son Dakika

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