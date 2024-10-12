Dünya Kız Çocukları Günü\'nde \'Gastro Sincan\' Etkinliği

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Ankara'nın Sincan Belediyesince hizmete kazandırılan "Gastro Sincan", Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın belirlediği 10 kız çocuğunu ağırladı.

11 Ekim Dünya Kız Çocukları günü kapsamında, "Gastro Sincan"da etkinlik düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen 10 kız çocuğu, "Gastro Sincan" kursiyerleriyle beraber mutfağa girdi, birbirinden lezzetli kurabiyeler yaptı. Düzenlenen etkinlikte, çocuklar kurabiye yaparken Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve eşi Emine Ercan miniklerle sırasıyla tanıştı, sohbet etti.

Kurabiye yapımının ardından Dünya Kız Çocukları Günü pasta kesilerek coşkuyla kutlandı. Minikler yaptıkları lezzetli kurabiyeleri keyifle yerken, Başkan Ercan ve eşi Emine Ercan ise çocuklara hediye takdim etti.

Sincan Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde görevli Sosyolog Beste Oral düzenlenen etkinlikle ilgili şöyle konuştu:

"Biz maddi yetersizliklerden dolayı kurum bakımına girmemeleri adına çocuklarımızı aile yanında ekonomik olarak destekliyoruz. Okul Destek Projesi kapsamında da diğer ailelerimizin çocuklarından eksik kalmamaları için çeşitli faaliyetler ve etkinlikler düzenliyoruz. Yeni dönemin ilk etkinliği de bu özel günde Gastro Sincan'da gerçekleşti. Biz bu kurabiye yapımı etkinliğiyle onlarla güzel ve keyifli bir gün geçirerek onların yanında olmak istedik." - ANKARA