Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu İsmet Atlı, Vefatının 10. Yılında Anıldı

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Dünya ve olimpiyat şampiyonu, Türkiye Gazetesi yazarı İsmet Atlı, vefatının 10. yılında Adana'nın Kozan ilçesindeki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde 1931 yılında doğan İsmet Atlı, 29 yaşındayken 1960 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Dünya Olimpiyat Şampiyonası'nda İranlı yenilmez denilen rakibini yenerek Olimpiyat şampiyonu oldu. Spordaki başarılarının yanı sıra Türkiye Gazetesi'nde yazarlık yapması ve şiirleri ile de ön plana çıkan Atlı, yazdığı kitapla gelecek nesillere örnek oldu. İsmet Atlı, vefatının 10. yılında bugün Kozan ilçesindeki kabri başında düzenlenen programla anıldı. Programa Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Türk Güreş Vakfı Adana Şube Başkanı Mustafa Dönmez, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin, Kozan Belediye Başkanlığı seçiminde birinci sırada gelen Mustafa Atlı, İsmet Atlı'nın kardeşi Hüseyin Atlı, Atlı ailesinin yakınları, güreşçiler, sporcular ve vatandaşlar katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

Programda konuşan Mustafa Atlı, Kozan'a yeni bir "İsmet Atlı Er Meydanı" yapılacağını ve ata sporunda Kozanlı gençlerin başarısının artması için tüm sporcuların destekleneceğini kaydetti. İsmet Atlı'nın milliyetçiliği ve cesur duruşuna değinen Atlı, yeni nesillere örnek bir insan olduğunu vurguladı.

Türk Güreş Vakfı Adana Şube Başkanı Mustafa Dönmez ise, "İsmet Atlı, çalışkanlığı, spora olan öncülüğü, gençlere olan desteği, gazeteciliği ve ülkesine olan sevdası ile Devlet Üstün Hizmet Madalyası almış bir büyüğümüzdür" dedi. - ADANA