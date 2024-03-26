Dünya Yetimler Günü İçin İftar Programı Düzenlendi

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Her yıl Ramazan ayının 15. günü idrak edilen Dünya Yetimler Günü için Vali Selçuk Aslan ve eşi Pınar Aslan'in ev sahipliğinde iftar programı düzenlendi.

Her yıl Ramazan ayının 15. günü idrak edilen Dünya Yetimler Günü için düzenlenen programa koruyucu aileler ve evlatları katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerince hazırlanan pamuk şeker ikramı, balonlar, Hacivat-Karagöz gösterisi ve diğer sürprizlerle koruyucu aileler ve evlatları neşeli bir akşam geçirdiler.

Vali Aslan, ramazan ayının güzelliklerini paylaşmanın önemini vurgulayarak, bu anlamlı buluşmanın gerçekleşmesine katkı sağlayan herkese içten teşekkürlerini iletti. - DÜZCE