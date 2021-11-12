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Dünyada eşi benzeri yok, 27 bin dolar verdiler satmadı - Son Dakika

Dünyada eşi benzeri yok, 27 bin dolar verdiler satmadı

12.11.2021 00:58
Dünyada eşi benzeri yok, 27 bin dolar verdiler satmadı

Sivas'ta yaşayan tespih ustası, mikroskobik oyma yöntemiyle yaptığı ve dünyada eşi benzeri olmayan tespihi 27 bin dolar verilmesine rağmen satmadı.

Sivas'ta yaşayan tespih ustası, mikroskobik oyma yöntemiyle yaptığı ve dünyada eşi benzeri olmayan tespihi 27 bin dolar verilmesine rağmen satmadı.

Sivas kent merkezinde yaşayan Yasin Demir, yaklaşık 20 yıldır tespih imalatı yapıyor. Bin bir emek isteyen tespihleri büyük bir aşkla yapan Demir, adından söz ettiriyor. Demir'in 2015 yılında yaptığı devasa tespih ise görenleri bir hayli şaşırtıyor. Mikroskobik oyma sanatıyla adeta iğne ile kuyu kazar gibi yaklaşık 46 günde yaptığı tespihin dünyada eşi benzeri bulunmuyor. Her tanesi farklı olan tespihte gül motifleri yer alıyor. Demir, Pelesenk ağacından yaptığı ve eşi benzeri olmayan tespihi 27 bin dolar verilmesine rağmen satmadı. Kültür Bakanlığı tarafından da kayıt altına alınan tespihi büyük bir özenle saklayan Demir, tespihin kendisi için bir ilham kaynağı olduğunu söyledi.

"Bu tespih Kültür Bakanlığı'nda incelendi"

Yasin Demir, tespihin Kültür Bakanlığı'nda incelendiğini söyleyerek, "Bu tespihi 2015 yılında Adana'daki tespih sergisine yapmıştım. Oraya gelen Kültür Bakanlığı Danışmanları, orada görevli büyüklerimiz bu tespihi gördüler çok beğendiler. İletişim bilgilerimizi aldılar. Bu tespih Kültür Bakanlığı'nda incelendi. 2015 yılından beridir bu tespihi satmıyorum" dedi.

"Satmıyorum, evladıma miras olarak kalmasını istiyorum"

Tespihi satmadığını, evladına miras bırakmak istediğini kaydeden Demir, "Bu tespih el yapımı, mikroskobik oyma sanatı. Kültür Bakanlığında kaydı tutuldu. Bu tespihi satmıyorum, evladıma miras olarak kalmasını istiyorum. Bu pelesenk ağacı. Bir belgesel izlemiştim. Gemi yapımında ve köprü ayaklarında kullanıldığı ve nem, rutubetin bu ağacı çürütmediğini yıllar geçse dahi bu ağacın çürümediği, kurtlanmadığını ve deforme olmadığını açıklıyorlardı. Gelecek nesillere bir anı bir miras kalsın, bu aşkla bu şevkle yaptım. Çok sabır isteyen bir işçilik, mikroskobik oyma sanatı. Adeta iğne ile kuyu kazmak desek yeri" diye konuştu.

Dünyada her habbesi birbirinden farklı

Demir, tespihin her habbesinin farklı olduğuna değinerek, "O gün yaptık ama bugünkü şartlarda o sabrı gösterir miyim bilmiyoruz. İkincisini yapmadım daha. Çok isteyen büyüklerimiz oldu. Bu tespihe de zamanında 27 bin dolar verilmişti. Tabi o zaman dolar kuru şu anki gibi değildi. O an da maddi bir sıkıntımız olmadığı için bir ihtiyaç olmadığı için satmadım. Çocuğuma bırakacağım en güzel miras olabileceğini düşündüğüm için böyle bir eseri ben çocuğuma ayırdım. Talep oldu, isteyen oldu. 'Bunu satmıyorsan birebir aynısını yap' diyen oldu. Küçüğünü yap diyen oldu. O tespih tek. Tek olmasını istiyorum. İkincisini yapmayı düşünmüyorum. Konsantrasyonumu bozmamak için sadece ve sadece 46 gün bu tespihle ilgilendim. Şu an yaptığım üst düzey eserlerinde ilham kaynağı bu tespih. Bu üzerindekiler gül motifi. Biliyorsunuz Peygamber efendimizi simgeleyen güzel şeylerden bir tanesi de gül. Gül de çizilmesi zor bir çiçek. Zor olanı yapmak istedim. Özgün bir çalışmadır. Doğaçlamadır. 33 habbesi de farklıdır" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kültür Bakanlığı, Adana, Sivas, dolar, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dünyada eşi benzeri yok, 27 bin dolar verdiler satmadı - Son Dakika


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