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Dursun Ali Erzincanlı'nın programı 30 Mart'a ertelendi - Son Dakika

Dursun Ali Erzincanlı'nın programı 30 Mart'a ertelendi

10.02.2022 11:07
Dursun Ali Erzincanlı'nın programı 30 Mart'a ertelendi

Başiskele Belediyesi'nin 14 Şubat'ta düzenleyeceği Dursun Ali Erzincanlı programı, sanatçının sağlık problemleri dolayısıyla 30 Mart'a ertelendi.

Başiskele Belediyesi'nin 14 Şubat'ta düzenleyeceği Dursun Ali Erzincanlı programı, sanatçının sağlık problemleri dolayısıyla 30 Mart'a ertelendi.

Başiskele Belediyesi, "Konumuz Aile" programları kapsamında ünlü ve alanında uzman isimleri vatandaşlarla buluşturuyor. Bu kapsamda Başiskele Belediyesi, Dursun Ali Erzincanlı'yı Karşıyaka Kültür Merkezi'nde konuk edecekti. 14 Şubat'ta yapılması planlanan program, sanatçının sağlık problemleri dolayısıyla 30 Mart'a ertelendi. - KOCAELİ

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Dursun Ali Erzincanlı, Sevgililer Günü, Başiskele, 30 Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dursun Ali Erzincanlı'nın programı 30 Mart'a ertelendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dursun Ali Erzincanlı'nın programı 30 Mart'a ertelendi - Son Dakika
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