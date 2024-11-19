Duru Sahra Olcay Avrupa 2.'si - Son Dakika
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Yerel

Duru Sahra Olcay Avrupa 2.'si

Duru Sahra Olcay Avrupa 2.\'si

Eskişehirli Duru Sahra Olcay, Taekwondo Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı ve tebrik edildi.

19.11.2024 10:49
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Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Taekwondo Çocuklar ve Yıldızlar Şampiyonası'nda Avrupa 2.'si olan Eskişehirli sporcu Duru Sahra Olcay ve antrenörü, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın'ı ziyaret etti.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 7-9 Kasım 2024 tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Taekwondo Çocuklar ve Yıldızlar Şampiyonası'nda, ülkemizi 45 sporcu temsil etti. Eskişehirli sporcu Duru Sahra Olcay da, Arnavutluk'ta düzenlenen şampiyonadan Avrupa 2'ncisi olarak gümüş madalya ile döndü.

Genç sporcu Duru Sahra Olcay ve antrenörü Hatice Kübra Yangın, Eskişehir Gençlik Spor İl Müdürü Hasan Kalın'ı ziyaret etti. Kalın, genç sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Duru Sahra Olcay Avrupa 2.'si - Son Dakika

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