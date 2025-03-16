Duygu Dolu İftar Anları

Babasıyla görüntülü görüşen Mehmetçik duygu dolu anlar yaşadı

BİLECİK - Bilecik vatanı görevini yapan Mustafa, iftar öncesi babasıyla görüntülü görüşürken, duygu dolu anlar yaşadı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl dün gece İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği iftar programına katıldı. İftar sofrasında Mehmetçiklerle sohbet eden Vali Aygöl, görevleri başındaki askerlere moral verdi. Ardından Bilecik vatanı görevini yapan Mustafa'nın babasını cep telefonu ile görüntülü arayan Vali Aygöl, bir süre baba Abdullah ile sohbet etti. Sohbet sırasında duygu dolu anlar yaşanırken, Mehmetçik babasına şafağını söylerken, babası; "Onlar yalan söylüyor, biz her zaman ölene kadar askeriz" diyerek duygu dolu anlar yaşattı.

İftar programı, samimi sohbetler ve dualarla sona erdi.