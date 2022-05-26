'Duyguların kara kalem' resim sergisi açıldı - Son Dakika
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'Duyguların kara kalem' resim sergisi açıldı

26.05.2022 21:31

'Duyguların kara kalem' resim sergisi açıldı Oltu Meslek Yüksek Okulu Grafik Tasarım Bölümü öğrencileri tarafından "Duyguların Kara kalem" resim sergisi açıldı.

'Duyguların kara kalem' resim sergisi açıldı

ERZURUM - Oltu Meslek Yüksek Okulu Grafik Tasarım Bölümü öğrencileri tarafından "Duyguların Kara kalem" resim sergisi açıldı. Oltu Efkan Ala Kültür merkezinde açılan sergide 25 eser sergileniyor.

Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksekokulu öğretim elemanı ve Oltu Havzası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Arş. Gör. Dr. Keziban Selçuk tarafından hazırlanan Toplumsal Duyarlılık Projesi bağlamında "Duyguların karakalem çalışmalarında ifade bulması ve yansımaları" konulu karakalem çalışmalarından oluşan sergi düzenlendi. Sergide Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 3. sınıf öğrencisi Aleyna Mutlu, Oltu Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü 1. Sınıf öğrencilerinden Eray Ediz, Sibel Malkoç, Rıdvan Can Maraş ve 2. Sınıf öğrencisi Mehmet Yıldız tarafından çizilen karakalem çalışmaları yer alıyor.

Arş. Gör. Dr. Keziban Selçuk, "Karakalem desen çizimleri duygu ve düşünceleri ifade etmenin en etkili yollarından biridir. Resim sanatının geçmişi mağara duvarlarında görülen ve çeşitli sembollerden oluşan çizimlere kadar uzanmaktadır. Avrupa'da rastlantı sonucu bulunan Fransa'daki Lascaux Mağarası duvarlarından çizimler resim sanatının ilk örneklerinin Paleolitik döneme kadar uzandığının en güzel örneğidir. Bu nedenle tarihin ilk dönemlerinden beri çizilen resimler geçmişle günümüz arasında bir köprü görevi üstlenmiştir. Öğrencilerimiz kendilerine özgü çizim tekniklerini kullanarak ve duygularını da katarak hazırladıkları çalışmalarla sanatseverlere görsel bir sunum gerçekleştirmişlerdir" dedi.

'Duyguların kara kalem' resim sergisi açıldı
'Duyguların kara kalem' resim sergisi açıldı
'Duyguların kara kalem' resim sergisi açıldı
'Duyguların kara kalem' resim sergisi açıldı

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Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Araştırma, Selçuk, Oltu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Duyguların kara kalem' resim sergisi açıldı - Son Dakika


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