Düzce AFAD'a hazır - Son Dakika
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Düzce AFAD'a hazır

11.06.2022 10:56
Düzce AFAD'a hazır

DÜZCE (İHA) – Düzce'de bulunan AFAD lojistik deposu afetlere hazır bekliyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de bulunan AFAD lojistik deposu afetlere hazır bekliyor.

Vali Cevdet Atay, ülke genelinde olabilecek afete karşı hazırlıklı olan Düzce AFAD Müdürlüğünü ziyaret etti. Afetlere karşı hazır kıta bekleyen AFAD personelleri ile tek tek görüşen Vali Atay, daha sonra AFAD lojistik deposunda incelemelerde bulundu. Afet sonrasında ortaya çıkacak geçici barınma ihtiyacının en kısa zamanda giderilmesi için temel barınma ve yaşam malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine hızla ulaştırılması amacıyla Düzce'de bulunan lojistik depoda ki malzemeler hakkında bilgiler alan Vali Atay'a, AFAD Müdürü Ali Kartal bilgilendirmede bulundu. - DÜZCE

Düzce AFAD'a hazır
Düzce AFAD'a hazır
Düzce AFAD'a hazır
Düzce AFAD'a hazır

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Düzce, AFAD, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce AFAD'a hazır - Son Dakika

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