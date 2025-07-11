Düzce Belediye Başkanı Aşure Dağıttı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Cuma namazı çıkışında vatandaşlara aşure dağıttı.

Düzce Belediyesi yıllardır sürdürülen geleneği bozmadı, Aşure'nin bereketini halkla paylaştı. Bereketin ve paylaşmanın sembolü kabul edilen Muharrem ayının gelmesi ile birlikte Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Cedidiye ve Merkez Cami bahçesinde Cuma namazı sonrası Aşure dağıtımı yaptı. Yoğun ilgiyle karşılanan aşure dağıtımında vatandaşlarla hasbihal eden Başkan Özlü, cemaatin ve vatandaşların hem Cuma gününü hem de Muharrem ayını tebrik etti. Huzur ve bereketi bir kez daha idrak eden cemaat, Aşure ikramı için Düzce Belediyesi çalışanlarına ve Faruk Özlü'ye teşekkür etti. - DÜZCE