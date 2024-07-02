Düzce Belediye Meclisi Temmuz Ayı Birleşimini Gerçekleştirdi

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Düzce Belediye Meclisi, Temmuz ayı 1. birleşimini gerçekleştirdi. Ağırlıklı olarak imar planı değişikliği taleplerinden oluşan 16 gündem maddesi görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi. Merkeze bağlı Kadıoğlu Köyü'nün belediye sınırlarına katılma talebi de meclisin gündeminde yer aldı.

Düzce Belediye Meclisi, Meclis Başkan vekili Ali Dilber başkanlığında toplandı. Temmuz ayı 1. Birleşiminde 16 gündem maddesi görüşülerek, ilgili komisyonlara havale edildi. Ek ödenek konulması, tarife değişiklikleri, araç kiralama ihalesinin süresinin belirlenmesi maddeleri ile Cedidiye Meydan Projesinde yer alan dükkanlarda faaliyet gösterebilecek iş kollarına ilişkin Mayıs ayında alınan meclis kararının iptal edilerek, yeni iş kollarının belirlenmesi talebi Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi.

Muhtelif taşınmazların trampa işlemlerinde kullanılması için Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye yetki verilmesini içeren gündem maddesi ile imar planı değişikliği, tahsis değişikliği, Düzce Kenti Revizyon ve İlave İmar Planı'na hüküm eklenmesinin yanı sıra, 39 adet itirazı içeren gündem maddeleri ise İmar Komisyonu'na havale edildi.

Kadıoğlu köyü'nün mahalle talebi

Düzce Belediye Meclisi'nin gündem maddeleri arasında, merkeze bağlı Kadıoğlu Köyü'nün belediye sınırlarına katılma talebi de yer aldı. Geçtiğimiz ay yapılan referandumda sandık başına giden köy sakinlerinin büyük çoğunluğunun olumlu oyları ile mahalle olma yolunda ilk adım atılmıştı. Belediye Meclisi'nin gündemine gelen talep, görüşülmek üzere İmar Komisyonu'na havale edildi. - DÜZCE