Düzce Belediyesi Gündüz Bakımevi'nde Miniklerin Bahçe Hasadı - Son Dakika
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Düzce Belediyesi Gündüz Bakımevi'nde Miniklerin Bahçe Hasadı

Düzce Belediyesi Gündüz Bakımevi\'nde Miniklerin Bahçe Hasadı

Düzce Belediyesi iştiraki BelKA İnsan Kaynakları A.Ş bünyesinde kurulan Gündüz Bakımevinin minik sakinleri, kreş bünyesinde oluşturulan hobi bahçesine ektikleri meyve ve sebzelerin ilk hasadını gerçekleştirdi. Minikler, hem meyve sebze yetiştirirken hem de bahçe ürünlerini yakından tanıdı.

03.07.2024 14:46  Güncelleme: 14:48
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Düzce Belediyesi iştiraki BelKA İnsan Kaynakları A.Ş bünyesinde kurulan Gündüz Bakımevinin minik sakinleri, kreş bünyesinde oluşturulan hobi bahçesine ektikleri meyve ve sebzelerin ilk hasadını gerçekleştirdi.

Minikler, hem meyve sebze yetiştirirken hem de bahçe ürünlerini yakından tanıdı. Düzce Belediyesi bünyesinde faaliyetlerine devam eden BElKA İnsan Kaynakları A.Ş tarafından kurulan Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören 3-6 yaş arası minikler, sosyal hayatı görerek ve dokunarak öğreniyor.

Gündüz Bakımevi eğitmenlerinin destekleri ve girişimleri ile daha önce sağlık, ilk yardım, ağız ve diş bakımı gibi konularda da eğitim alan minikler, bu süreçte kreş bahçesinde oluşturulan hobi bahçesine meyve ve sebze ekmeyi de ihmal etmedi.

Bahçenin ilk meyve sebzelerinin toplamak için alan geçen minikler, sulayarak büyüme süreci hakkında da fikir sahibi oldukları ürünlerin hasadını gerçekleştirdi. Büyüyen çilek, salatalık, dolmalık biber gibi sebze ve meyveleri toplayan minikler, kendi ektikleri ürünlere dokunmanın mutluluğunu yaşadı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Belediyesi Gündüz Bakımevi'nde Miniklerin Bahçe Hasadı - Son Dakika

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