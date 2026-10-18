Düzce Belediyesi şebeke suyuna kanalizasyon karıştığı iddialarını yalanladı - Son Dakika
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Düzce Belediyesi şebeke suyuna kanalizasyon karıştığı iddialarını yalanladı

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Düzce Belediyesi, şebeke suyuna kanalizasyon karıştığı yönündeki sosyal medya iddialarını yalanladı. Belediye, su bulanıklığının aşırı yağışlardan kaynaklandığını, günlük 130 bin metreküp kapasiteli yeni arıtma tesisinin yakın zamanda devreye alınacağını duyurdu.

Düzce Belediyesi, şebeke suyuna kanalizasyon karıştığı yönündeki sosyal medya iddialarını yalanladı. Su bulanıklığının aşırı yağışlardan kaynaklandığını belirten belediye, yeni arıtma tesisinin yakın zamanda devreye alınacağını duyurdu.

Düzce Belediyesi, son günlerde sosyal medyada şebeke suyuna kanalizasyon karıştığı yönünde ortaya atılan iddialara ilişkin kamuoyu duyurusu yayımladı. Açıklamada, "Son günlerde şebeke suyuna kanalizasyon karıştığı yönünde sosyal medyada yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Şebeke suyuna kanalizasyon karışması mümkün değildir. Vatandaşlarımız arasında endişe ve paniğe yol açabilecek bu tür asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur. Yaşanan su bulanıklığı, bölgemizde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle Uğur Suyu'ndan gelen suyun yüksek bulanıklıkla arıtma tesisine ulaşması ve mevcut arıtma tesisimizin kapasitesinin bu olağanüstü şartlarda yetersiz kalmasından kaynaklanmış olup, şu anda söz konusu sorun yaşanmamaktadır. Öte yandan, günlük 130 bin metreküp kapasiteli yeni arıtma tesisimizin yapım çalışmaları tamamlanma aşamasına gelmiştir. Tesisimizin yakın zamanda devreye alınmasıyla birlikte arıtma kapasitemiz artırılacak, yaşanan bu sorun kalıcı olarak çözüme kavuşacaktır. Gerçeğe aykırı ve kamuoyunda infiale, vatandaşlarımız arasında endişeye neden olabilecek paylaşımlarda bulunan ve bu paylaşımları yayan kişiler hakkında hukuki süreç başlatılacaktır" denildi.

Kaynak: İHA
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