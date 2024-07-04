Düzce Belediyesi Yaz Kursları Başlıyor - Son Dakika
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Düzce Belediyesi Yaz Kursları Başlıyor

Düzce Belediyesi Yaz Kursları Başlıyor

Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BELMEK), yaz döneminde 11 branşta kurs düzenliyor. 1 Ağustos'ta başlayacak eğitimlere katılmak isteyenler 19 Temmuz'a kadar kayıt yaptırabilecek.

04.07.2024 20:13  Güncelleme: 20:14
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Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BELMEK), yaz döneminde 11 branşta kurs düzenliyor. 1 Ağustos'ta başlayacak eğitimlere katılmak isteyenler 19 Temmuz'a kadar kayıt yaptırabilecek.

Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen Meslek Edindirme Kurslarında (BELMEK) yaz dönemi eğitimleri başlıyor. 2023-2024 döneminde 6 farklı noktada 59 branşta kurslar düzenleyen Düzce BELMEK, vatandaşlardan gelen talebe göre eğitimlerini yaz boyunca da sürdürecek.

Bu kapsamda, takı, tezhip, miyuki, el nakışı, amigurumi, el sanatları, kağıt rölyef ve bambu sepet örücülüğü branşlarında eğitimler düzenlenecek. Anne çocuk etkinlikleri de planlayan BELMEK, pasta, sulu boya ve kara kalem kursları da açacak.

1 Ağustos'ta başlayacak olan ücretsiz eğitimlere katılmak isteyenlerin 19 Temmuz 2024 Cuma günü mesai bitimine kadar Aziziye Mahallesi 1002. Sokak'ta bulunan BELMEK ana binasına başvuruda bulunmaları gerekiyor. Kurslarla ilgili detaylı bilgi ise 0380 514 25 44 numaralı telefon aranarak alınabilecek. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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