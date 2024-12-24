Düzce'de 2024 için Proje Planlaması Toplantısı - Son Dakika
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Düzce'de 2024 için Proje Planlaması Toplantısı

Düzce\'de 2024 için Proje Planlaması Toplantısı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 2024-2029 döneminde hayata geçirmeyi hedefledikleri projeleri masaya yatırarak bu yılı planlama ve tasarruf yılı ilan ettiklerini belirtti. 2025'te ise projelerin uygulama aşamasına geçileceği vurgulandı.

24.12.2024 15:38  Güncelleme: 15:40
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DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü başkanlığında, 'Düzce İçin 100 Proje' kitapçığında yer alan ve şehrin gelişimine katkı sağlayacak projelerin masaya yatırıldığı toplantıda 2024 yılını planlama ve tasarruf yılı olarak geçirdiklerini, 2025'te ise projeleri uygulamaya yönelik somut adımlar atacaklarını söyledi.

Başkan Faruk Özlü'nün 2024-2029 döneminde hayata geçirmeyi hedeflediği projelerle ilgili planlama ve koordinasyon toplantısı düzenlendi. Faruk Özlü'nün başkanlık ettiği toplantı Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Faruk Özlü'nün Düzce İçin 100 Proje kitapçığında yer alan, şehrin gelişimine katkı sağlayacak projeler masaya yatırıldı. Özellikle Tuhafiyeciler Kapalı Pazaryeri, Kiremitocağı 19 Mayıs Spor Kompleksi, Ulaşım A.Ş. İdari Binası ve Otobüs Parkı, Tarım Müzesi ve Akçakoca Kütüphanesi projeleri öne çıktı. Bu projelerle ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığı ve ihale aşamasına gelindiği belirtildi. Toplantıda, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yürütülen toplam 23 proje görüşüldü. Özlü, projelerin Düzce'nin geleceğine katkı sağlayacağını vurgulayarak, şehrin gelişimi için gereken tüm çalışmaların titizlikle planlandığını ve hayata geçirileceğini belirterek, 2024 yılını planlama ve tasarruf yılı olarak geçirdiklerini, 2025'te ise yatırımlara yönelik somut adımlar atacaklarını söyledi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce'de 2024 için Proje Planlaması Toplantısı - Son Dakika

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