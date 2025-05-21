Düzce\'de Engelliler Haftası Kutlamaları

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesi Kaymakamı Furkan Alpay ile Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, İbrahim Hoşver İlkokulu ile ortaokulunda eğitim gören özel öğrencilerle Millet Bahçesi'nde bir araya geldi.

Düzce'de Engelliler Haftası çeşitli etkinlikle kutlanıyor. Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay beraberinde Belediye Başkanı Yılmaz yıldız ile birlikte, İbrahim Hoşver İlkokulu ve Ortaokulunda eğitim gören özel öğrencilerle Çilimli Belediyesi Millet Bahçesi'nde bir araya geldi.

Kaymakam Alpay, sevginin engel tanımadığını belirterek "Engelleri birlikte aşıyoruz" dedi.

Başkan Yılmaz Yıldız ise "Çocuklarımızın neşesi ve sevgisiyle dolu bu anlamlı buluşma, hepimiz için unutulmaz bir anı oldu. Özel evlatlarımızın yanında olan fedakar ailelerine ve emek veren kıymetli öğretmenlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Her zaman yanınızdayız, birlikte daha güzel yarınlara" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE