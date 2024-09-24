Düzce\'de Halı Saha İncelemesi

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Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Boğaziçi Kabalak Mahallesi'nde yapımı devam eden halı saha alanında incelemelerde bulundu.

Köylerde, beldelerde ve mahalle aralarında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından halı saha yapılarak vatandaşların spora ulaştırılması kolaylaştırılıyor. Bu çerçevede, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapımına başlanılan Boğaziçi Kabalak Mahallesi'ndeki halı saha alanında İl Müdürü İsa Yazıcı incelemelerde bulunarak, çalışanlardan bilgiler aldı. - DÜZCE