Düzce\'de Kardan Düğün ve Eğlenceler

Yerel

Düzce'de etkili olan kar ile birlikte vatandaşlar ilginç görseller çıkartmaya devam ediyor. Kardan gelin ve damat yapılırken, geline altın bile takıldı. Bir tarafta ise kardan döner yapıldı.

Düzce'de ilginç kar manzaraları ortaya çıkmaya devam ediyor. Karla çeşitli oyunlar oynayanlar çıtayı biraz daha yukarı çıkarttı. Şehir merkezinde esnaf kar düğünü hazırlıkları yaparak kardan gelin ve damat yaptı. Düğün için müzikler açılırken, geline altın bile takanlar oldu. Hem vatandaşlar hem de esnaf gönüllerince eğlendi. Bir başka tarafta müşteri bulamayan döner ustası ise kardan döner yaparak eğlenceli anlar ortaya çıkarttı. Kardan döneri kesip ekmek arasına konulmasını isteyen ustanın neşeli anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - DÜZCE