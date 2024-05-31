Düzce'de Konuralp Pirinci Drone ile Ekildi - Son Dakika
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Düzce'de Konuralp Pirinci Drone ile Ekildi

Düzce\'de Konuralp Pirinci Drone ile Ekildi

Düzce'nin sulak topraklarında bölgenin en kıymetli ürünü olan Konuralp pirinci, hem dron ile hem de elle serilerek toprakla buluştu. Düzce'de düzenlenen çeltik ekimi etkinliğinde, 40 kilo çeltik tohumu taşıma kapasitesine sahip drone kullanılarak çeltiğin ilk ekimi gerçekleştirildi. Düzce Valisi Selçuk Aslan, tarım sektöründe teknolojiyi kullanma fırsatı yakaladıklarını belirterek, çiftçilere bol kazançlı bir hasat dönemi diledi. Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun ise çeltik üretiminin yaygınlaştırılması için çalıştıklarını ve devletin üreticilerin yanında olduğunu ifade etti.

31.05.2024 13:59
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DÜZCE(İHA) – Düzce'nin sulak topraklarında bölgenin en kıymetli ürünü olan Konuralp pirinci hem dron ile hem de elle serilerek toprakla buluştu.

Düzce'nin Konuralp Bölgesinde drone ve elle atım şeklinde çeltik ekimi etkinliği düzenlendi. Etkinlikte 40 kilo çeltik tohumu taşıma kapasitesine sahip drone havalandırılarak yeni üretim yılında çeltiğin ilk ekimi gerçekleşti.

Etkinliği katılıp çeltik ekimi de yapan düzce Valisi Selçuk Aslan "Tarım sektöründe teknolojiyi sonuna kadar kullanma konusunda önemli bir fırsat yakaladık. İl Özel İdaresi olarak tohum atabilen, ilaçlama yapabilen 3 tane dron ilimiz çiftçilerin hizmetine sunduk. Bugünde ilimizin en kıymetli ürünü olan tarihi Konuralp pirinci çeltik ekimi için buradayız. 2020 yılında bin 645 da alanda çeltik üretimi yaparken valiliğimizin proje teşvikleri ile bugün ekim alanını yüzde 35 büyüterek yaklaşık 2 bin 100 da alana çıkardık. Uyguladığımız teşvik politikalarıyla yüzde 50 hibeli tohum desteği ile 22 ton tohumu İl Özel İdaresi, Tarım ve Orman Bakanlığı kaynakları ile çiftçilerimize teslim ettik. Bunun bir çıktısı olarak bugün yüzde 35 ekim alanını genişleterek toplam üretimimizi bin 470 tona taşımış bulunmaktayız. Hedefimiz ise Düzce'de 5 bin da alanda üretim yapmaktır. Çiftçilerimize bol kazançlı bereketli bir hasat dönemi diliyorum" dedi.

Düzce'de çeltik üretiminin yaygınlaştırılması için çalıştıklarını belirten Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, "Çeltik ekimi Konuralp bölgesinde ve Çilimli ilçesi Esenli köyünde olmak üzere, ilimizde 70 üretici tarafından 2 bin 100 dekar arazide yapılmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüzün atıl tarım arazilerinin etkinleştirilmesi projesi kapsamında Düzce'de 1 milyon 780 bin TL bütçeye sahip yüzde 50 hibeli Çeltik Yetiştiriciliğinin Arttırılması Projesi hayata geçirilmiştir. Çeltik tohumu temininin maliyetinin yarısı bakanlığımız tarafından karşılanmış olacaktır. Devletimiz üreticimizin her zaman yanındadır" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce'de Konuralp Pirinci Drone ile Ekildi - Son Dakika

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