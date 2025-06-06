Düzce\'de Kurban Bayramı coşkusu

Düzce'de Kurban Bayramı'nda camiler doldu taştı.
Kurban Bayramı namazında tüm Türkiye'de olduğu gibi Düzce'de de camiler doldu. Camiler dolup taşarken, verilen hutbe de Kurban Bayramı'nın önemine değinildi. Bayramlarda kurban etlerinin paylaşılması gerektiği vurgulanan hutbede, çocuklara mutlu bir bayram bırakma ve ziyaretler anlatıldı. - DÜZCE
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