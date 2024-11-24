Düzce'de Okullar 1 Gün Tatil - Son Dakika
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Düzce'de Okullar 1 Gün Tatil

Düzce\'de Okullar 1 Gün Tatil

Düzce Valiliği, yoğun kar nedeniyle eğitime 25 Kasım 2024'te 1 gün ara verildiğini açıkladı.

24.11.2024 22:00
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(DÜZCE) - Düzce Valiliği,okulların bir gün süreyle tatil edildiğini duyurdu, Duyuruda, "İlimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an Kurslarında (yetişkinler hariç) eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

Düzce Valiliği, okulların bir gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"İlimiz genelinde gece saatleri itibariyle etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışının meteorolojik tahminlere göre yarın öğleye kadar devam edecek olması ve buzlanma tehlikesi nedeniyle;

25 Kasım 2024 Pazartesi günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an Kurslarında (yetişkinler hariç) eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir.

Ayrıca, Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel de 1 gün idari izinli sayılacaktır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Düzce'de Okullar 1 Gün Tatil - Son Dakika

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