Düzce'de Ucuz Sandalye İzdihamı - Son Dakika
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Düzce'de Ucuz Sandalye İzdihamı

Düzce\'de Ucuz Sandalye İzdihamı

Düzce'de ucuz plastik sandalyeler için uzun kuyruklar oluştu, vatandaşlar birbirleriyle yarıştı.

15.10.2024 15:46
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Düzce(İHA) – Düzce'de bir firmanın ucuz olarak getirdiği plastik sandalyeler, izdihama neden oldu. Ucuz sandalyeleri almak isteyenler birbirleriyle yarıştı. Bazı vatandaşlar otomobillerini içini hınca hınç sandalye ile doldururken sandalyelerin bulunduğu kamyondan sandalye kapmak isteyenler ise yoğunluk oluşturdu.

Düzce'de bir ucuzluk firması plastik sandalyelerde kampanya yaptı. Bir kamyon dolusu plastik sandalyeyi piyasanın çok altında fiyatla satan firmanın önünde ve sandalyelerin olduğu kamyonun arkasında uzun kuyruklar oluştu. Ucuz sandalyeleri almak isteyenler birbiri ile yarışırken alabilenler ise otomobillerinin içini hınca hınç plastik sandalyeler ile doldurdu. Mağaza önünde ve sandalyelerin arkasında uzun uzadıya kuyruklar oluştu.

Sandalye almayı başarabilen ve otomobilini dolduran bir vatandaş; "Ucuz olduğu için evime aldım. Lazım oluyor" diye konuştu.

Mergiç Mahallesi Muhtarı Hüseyin Akçay ise; "Mahallemizin ihtiyacı vardı. Ucuz olduğu için ihtiyacımız kadar aldık. Cenazemiz oluyor, düğümüz oluyor. Mahalle sakinlerimiz kullansın. Bir çay bile 20 lira iken bu sandalyeler 100 liraya satılıyor. Allah herkese nasip etsin" diye konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce'de Ucuz Sandalye İzdihamı - Son Dakika

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