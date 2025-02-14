Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu

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Düzce polisinden uyuşturucu baskını

DÜZCE - Düzce'de polis ekipleri tarafından bir ikamete düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir ikamette özel yöntemlerle uyuşturucu madde üretildiğine dair bilgi edinilmesi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 350 gram esrar, 11 kök Hint Keneviri ve esrar maddesi üretmek için kullanılan muhtelif teknik malzemeler ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve 2313 sayılı yasaya muhalefet suçundan işlem yapılan 4 ayrı suç kaydı bulunan M.E.T. isimli şahıs Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındı.