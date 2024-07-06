Düzce İdare Mahkemesi Kuruldu

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DÜZCE (İHA) – Düzce İdare Mahkemesinin kurulması ve yargı çevresinin Düzce ili olarak belirlenmesi Resmi Gazetede yayınlandı.

Resmi Gazetenin 6 Temmuz 2024 sayısında idare mahkemelerinin kurulması ve yargı çevrelerinin belirlenmesine ilişkin karar yayınlandı. Buna göre Bakan oluru ile Düzce ile Bartın illerine İdare Mahkemesinin kurulması ve yargı çevresinin o iller olarak belirlenmesine karar verildi. - DÜZCE