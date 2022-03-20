Düzce Müftülüğü'nde bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Düzce Müftülüğü'nde bilgilendirme toplantısı yapıldı

20.03.2022 09:21
Düzce Müftülüğü'nde bilgilendirme toplantısı yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Müftülüğü tarafından mart ayı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Müftülüğü tarafından mart ayı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Düzce Müftülüğü, her ay düzenli olarak din görevlilerinin katılımıyla istişare ve bilgilendirme toplantıları düzenliyor. Bu kapsamda düzenlenen mart ayı toplantısına İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de katıldı. Müftü Vekili Talha Demirkaya'nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, din görevlileri bilgilendirildi. Demirkaya'nın bilgilendirmelerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri çeşitli sunumlar yaptı. - DÜZCE

Düzce Müftülüğü'nde bilgilendirme toplantısı yapıldı

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İl Sağlık Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Düzce, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Düzce Müftülüğü'nde bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika


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