Düzce Müftülüğü'nde bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce Müftülüğü tarafından mart ayı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Düzce Müftülüğü, her ay düzenli olarak din görevlilerinin katılımıyla istişare ve bilgilendirme toplantıları düzenliyor. Bu kapsamda düzenlenen mart ayı toplantısına İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de katıldı. Müftü Vekili Talha Demirkaya'nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, din görevlileri bilgilendirildi. Demirkaya'nın bilgilendirmelerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri çeşitli sunumlar yaptı. - DÜZCE