Düzce TSO olağan meclisi toplandı - Son Dakika
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Düzce TSO olağan meclisi toplandı

27.04.2022 21:23
Düzce TSO olağan meclisi toplandı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olağan meclis toplantısı, video konferans yöntemiyle Meclis Başkanı Ahmet Dertli yönetiminde gerçekleştirildi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olağan meclis toplantısı, video konferans yöntemiyle Meclis Başkanı Ahmet Dertli yönetiminde gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Düzce TSO Meclis Başkanı Ahmet Dertli Olağan Meclis Toplantısı gündemini ve sıralamasını meclis üyelerine aktardı. Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin Mart – Nisan Ayı döneminde Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilen faaliyetler, iç ve dış ziyaretler, katılım sağlanan iç ve dış paydaş programları ile ziyaretler hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi.

Toplantının son kısmında Nisan ayı mizanları ve bütçe gerçekleşme durumları gündeme alındı. - DÜZCE

Düzce TSO olağan meclisi toplandı
Düzce TSO olağan meclisi toplandı

YORUMLAR
500
GTO Nisan ayı genişletilmiş Meclis Toplantısı yapıldı GTO Nisan ayı genişletilmiş Meclis Toplantısı yapıldı

Meclis Başkanı, Ticaret, Nisan, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Düzce TSO olağan meclisi toplandı - Son Dakika


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