Düzce Üniversitesi, Genç Üniversiteler Dünya Sıralaması'nda başarı elde etti - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi, Genç Üniversiteler Dünya Sıralaması'nda başarı elde etti

Düzce Üniversitesi, Genç Üniversiteler Dünya Sıralaması\'nda başarı elde etti

Times Higher Education'ın düzenlediği 2024 Genç Üniversiteler Dünya Sıralaması'nda Düzce Üniversitesi, 2000 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında üçüncü, araştırma alanında ise birinci oldu. Üniversite, Türkiye genelinde genel sıralamada 15, araştırma alanında ise 8. sırada yer aldı ve dünya genelinde araştırma alanında 170. sıraya yükseldi. Düzce Üniversitesi, nitelikli eğitimi, katma değerli projeleri ve artan bilimsel araştırmalarıyla küresel sıralamalarda prestijli sonuçlar elde etmeye devam ediyor.

15.05.2024 11:45
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Times Higher Education'ın yaptığı ve son 50 yıl içerisinde kurulan dünyadaki en iyi üniversitelerin sıralandığı 2024 Genç Üniversiteler Dünya Sıralaması'nda Düzce Üniversitesi, 2000 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında üçüncü, araştırma alanında ise birinci oldu.

Ülkemiz üniversiteleri arasında; genel sıralamada 15, araştırma alanında ise 8. sırada bulunan Düzce Üniversitesi, dünyada araştırma alanında ise 170. sırada yer alma başarısı gösterdi.

Düzce Üniversitesi nitelikli eğitimi, kabul gören katma değerli projeleri, oldukça artan bilimsel araştırmaları ile küresel sıralamalarda prestijli sonuçlar almaya devam ediyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce Üniversitesi, Genç Üniversiteler Dünya Sıralaması'nda başarı elde etti - Son Dakika

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