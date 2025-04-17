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Düzce Üniversitesi Kalite Toplantısı Yapıldı

Düzce Üniversitesi Kalite Toplantısı Yapıldı

Düzce Üniversitesi, kalite yönetimi ve akreditasyon süreçlerini değerlendirerek, geleceğe yönelik hedeflerini belirledi.

17.04.2025 12:39
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DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Kalite Komisyonu Toplantısı, gerçekleştirildi.

Rektörlük Çalıştay Salonu'nda toplantıya; Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Kurucu Rektör Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, Dekanlar, Dekan Yardımcıları, Daire Başkanları, Koordinatörler ile akademik ve idari birim yöneticileri katılım sağladı.

"YÖKAK tarafından verilen akreditasyon, kalite yolculuğumuzda önemli bir adım"

Rektör Nedim Sözbir, Düzce Üniversitesi'nin Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından verilen iki yıllık akreditasyonunu hatırlatarak, bu sürecin kurum için büyük bir kazanım olduğunu ifade etti. Önümüzdeki dönemde Düzce Üniversitesi'nin, tam akreditasyon statüsüne ulaşması için daha yoğun ve kararlı çalışmalar yapılması gerektiğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Sözbir, kalite odaklı yaklaşımın kurumsal gelişim ve sürdürülebilirlik açısından kritik değer arz ettiğini belirtti.

"Üniversitemizin fıtratında kalite var"

Yükseköğretimdeki kalite ile ilgili bilgi ve deneyimlerini paylaşmak üzere toplantıya davet edilen Düzce Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu, kalite kavramının Düzce Üniversitesi'nin yapısında yerleşik bir unsur olduğunu vurgulayarak, "Bizim üniversitemizin fıtratında kalite var" sözleriyle konuşmasına başladı.

Kalite süreçlerinin zaman zaman karmaşık görünebileceğini ancak üniversitenin kendi dinamikleri ve güçlü akademik altyapısı sayesinde bu süreçlerin başarıyla yürütüldüğünü ifade eden Şerifoğlu, bu sürece destek vermek ve katkı sunmak amacıyla toplantıya katılım sağladığını belirtti.

"Kalite, üniversitelerin geleceğini güvence altına alır"

Konuşmasında kalite kavramının üniversitelerin geleceğini şekillendiren temel bir unsur olduğuna dikkat çeken Şerifoğlu, kalite güvencesi sistemlerinin; kurumsal misyon, vizyon, strateji ve amaçlarla entegre biçimde kurgulanmasının, kurum kültürü haline gelmesini sağlayacağını ifade etti.

Kalite politikalarının tüm paydaşlar tarafından bilinmesi ve sahiplenilmesinin başarının anahtarı olduğunu söyleyen Kurucu Rektör, üniversitelerin sadece öğretim odaklı yapılardan, öğrenen odaklı yapılara evrildiğine değinerek, öğrenci katılımının artırılmasını ve onların süreçlere liderlik etmesi gerektiğini vurguladı.

YÖKAK değerlendirme süreçlerine dikkat çekti

Toplantıda, YÖKAK tarafından yürütülen değerlendirme süreçlerinde dikkate alınan başlıca kriterleri de detaylandıran Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu, kurumsal performans göstergelerinin izlenmesi, iyileştirme adımlarının sürekliliği ve paydaş katılımının artırılması gibi unsurların kalite güvencesi sisteminin temel prensibi olarak öne çıktığını açıklayarak sözlerini sonlandırdı.

Akademik ve idari birim yöneticilerinin Kurucu Rektör Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu'na sorular yönelttiği ve süreçlere dair görüş alışverişinde bulunduğu toplantı, kalite anlayışının kurumsal hafıza ile bütünleşmesine ve uygulamaya dönük yaklaşımların geliştirilmesine önemli katkılar sağladı. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Üniversitesi Kalite Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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