Düzce Üniversitesi Mezunları Başarı Listesinde Öne Çıkıyor

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Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan "Mezun Başarı Atlası" 2023 başarı listeleri açıklandı. Üniversite mezunlarının, ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda başarı oranlarının yer aldığı Mezun Başarı Atlası'nda, Düzce Üniversitesi ve mezun öğrencilerin başarıları dikkat çekiyor.

İlk kurulduğu yıllardan bu yana, ülkemizin insan gücüne yararlı katkılar sağlayacak öğrencilere, kaliteli eğitim sunma vizyonunu benimseyen Düzce Üniversitesi, değer üretme felsefesi ışığında her geçen yıl başarılı öğrenciler mezun etmeye devam ediyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında meslek hayatlarını sürdürmek üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı'na giren mezun öğrenciler, YÖK tarafından duyurulan Mezun Başarı Atlasında ilk sıralarda yer almaları ile Düzce Üniversitesi'nin nitelikli ve donanımlı eğitim için doğru adres olduğuna ışık tutuyor.

Yükseköğretim Kurulu'nun, mezun öğrencilerin merkezi uzmanlık sınavlarında gösterdikleri başarıları derlediği Mezun Başarı Atlası'nda, Düzce Üniversitesi; KPSS-121: Alan Bilgisi sınavında, Mimarlık bölümü ile Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik programı mezunu öğrenciler 1. sırada bulunuyor.

Biyosistem Mühendisliği programı mezunlarının 2. sırada ve Peyzaj Mimarlığı mezunlarının 3. sırada yer aldığı listede; Kimya bölümü mezunları dördüncü ve Makine Mühendisliği mezunları beşinci sırada yer alırken, Okul Öncesi Öğretmenliği mezunu öğrenciler sekizinci ve Sınıf Öğretmenliği mezunları onuncu sırada kendine yer ediniyor.

Ülkemizde mevcut olan devlet ve vakıf üniversitelerinin tamamının yer aldığı listede dikkat çekici sıralamalar edinen Düzce Üniversitesi, KPSS-1: Genel Kültür Genel Yetenek sınavında ise; Gastronomi ve Mutfak Sanatları programı ile 3.sırada bulunurken Orman Mühendisliği, Psikoloji ve Orman Endüstrisi Mühendisliği mezunları beşinci sırada öne çıkıyor. - DÜZCE