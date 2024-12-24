Düzce Üniversitesi'nde Romanya'lı Misafirler - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi'nde Romanya'lı Misafirler

Düzce Üniversitesi\'nde Romanya\'lı Misafirler

Düzce Üniversitesi, Romanya'dan gelen akademik heyetle işbirlikleri ve projeler hakkında görüştü.

24.12.2024 16:59
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Düzce Üniversitesi Uluslararası Ofis Koordinatörlüğü bünyesinde yürütülen Erasmus Personel Hareketliliği programı kapsamında, Romanya Agronomi Bilimleri ve Veterinerlik Üniversitesi'nden gelen akademik misafirler, Düzce Üniversitesi Araştırma Dekanlığı tarafından ağırlandı.

Romanya'dan gelen heyet, Düzce Üniversitesi'nde eko-turizm, tarım ekonomisi ve işletmesi alanlarında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi edinmek amacıyla çeşitli toplantılar gerçekleştirdi.

Ziyaretçiler; Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yönetimi, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Ziraat Fakültesi, İşletme Fakültesi temsilcileri ve konuk TÜBİTAK uzmanları ile bir araya gelerek, akademik iş birliklerinin geliştirilmesi üzerine görüşmeler yaptı. Öğrenci-personel değişimi, ortak proje yürütme, ortak yayınlar hazırlama ve joint degree (çift diploma) gibi konular üzerinde de fikir alışverişinde bulundu.

Romanya Agronomi Bilimleri ve Veterinerlik Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden gelen misafirlerin çalışma alanları, özellikle tarım, kırsal kalkınma ve eko-turizm gibi sektörlere odaklanıyor. Bu fikirle, her iki üniversite arasında ortak projeler ve iş birlikleri hakkında görüşmeler yapıldı. Ayrıca, tarım ve kırsal kalkınma konularında ortak çalışmalar gerçekleştirilmesi için potansiyel iş birlikleri değerlendirildi.

Uluslararası akademik iş birliklerini artırmaya yönelik bu tür ziyaretleri önemli bir adım olarak gören Düzce Üniversitesi yaptığı açıklamada, tarım, turizm, ekonomi ve işletme gibi alanlarda yapılan iş birliklerinin her iki üniversiteye de katkı sağlayacağı vurgulandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Düzce Üniversitesi, Romanya, Ekonomi, Turizm, Eğitim, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce Üniversitesi'nde Romanya'lı Misafirler - Son Dakika

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