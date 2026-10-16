Düzce Üniversitesi'ndeki panelde Yemen iç savaşının teolojik arka planı anlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce Üniversitesi'ndeki panelde Yemen iç savaşının teolojik arka planı anlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce Üniversitesi\'ndeki panelde Yemen iç savaşının teolojik arka planı anlatıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Üniversitesi'nde düzenlenen panelde Yemen'deki iç savaşın teolojik ve siyasi arka planı ele alındı. Konuşmacılar Husilerin İran ilişkileri ve Mekke Antlaşması'nı değerlendirdi; program teşekkür belgesi takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin birlikte düzenlediği " Yemen'deki İç Savaşın Teolojik ve Siyasi Arka Planı" adlı panel, Düzce Üniversitesi akademik ve idari personeli, öğrencileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İstiklal Konferans Salonu'nda ki panelin moderatörlüğünü üstlenen Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Ertuğrul, konuşmasında; Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde yaşamış ve akademik çalışmalarda bulunmuş Düzce Üniversitesi akademisyenlerinin, Yemen'in dünü, bugünü ve yarını, siyasi yapısı, iç savaşları ve örgütleri hakkında önemli bilgiler paylaşacaklarını dile getirerek onlara teşekkür etti.

Panelin ilk konuşmacısı Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Ali Rıza Akgün, Zeydilik, Husilik ve Ensarullah kavramları hakkında bilgilendirmede bulunarak Yemen'deki örgütlerin İran ilişkileri gibi konulara değindi.

Yemen'in kuzeyinde yaşayan Husilerin Arap Baharı döneminde İran'dan aldıkları destekle ayaklandıklarını belirten Akgün, dini bir devlet kurmak için Osmanlıya karşı bile ayaklandıklarını ifade etti. Bugün de bu örgütleri silahlandırarak İslam birliğinin kurulmaması için savaşlar çıkarıldığına işaret eden Akgün, holiganlık yapmadan İslam dünyasındaki savaşların sona ermesi için mücadele edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Panelin diğer konuşmacısı Düzce Üniversitesi Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cemal Kazak ise, Yemen'deki iç dinamikler, Mekke Antlaşması ve bu antlaşmanın önemi, Türkiye'nin Yemen politikası ve Ortadoğu'nun bugünkü siyasal yapısı gibi konulara değindi.

Osmanlıdan günümüze bu coğrafyada her gün bir örgütün çıktığını belirten Kazak, yüz yıldır küresel silah tüccarlarının ve küresel ülkelerin çıkarları için kullandığı bu örgütlerin savaş çıkarmaya devam ettiğini söyledi. Özellikle Arap Baharından sonra İran ile ilişkileri sebebiyle Husilerin Yemen'de siyasal bir güç haline geldiğine dikkat çeken öğretim üyesi, Mekke Antlaşması ile Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın aynı masayı paylaşmasının, Ortadoğu'da dengeleri değiştirdiğini ifade ederek, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran'ın etkisini kaybetmeye başlayacağı tespitinde bulundu.

Program, teşekkür belgesi takdimi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
Düzce ÜniversitesiEğitimDünyaYerelMekkeYemenİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nihat Kahveci, 6-0’lık tarihi facia sonrası Fenerbahçeli yıldızı alkışladı: Helal olsun lan sana Nihat Kahveci, 6-0'lık tarihi facia sonrası Fenerbahçeli yıldızı alkışladı: Helal olsun lan sana
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına yeni atama Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına yeni atama
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi
9 çocuk sapkınların evinden kurtarıldı İçeride yaşananlar kan dondurdu 9 çocuk sapkınların evinden kurtarıldı! İçeride yaşananlar kan dondurdu
Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı Dosyada Murat Ağırel de şüpheli Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı! Dosyada Murat Ağırel de şüpheli
Maduro’dan mahkemede “işkence“ iddialarına yanıt İşte ilk sözleri Maduro’dan mahkemede "işkence" iddialarına yanıt! İşte ilk sözleri
11:34
Selin vurduğu İstanbul’da son durum: Kaybolan bir kişi sağ olarak bulundu
Selin vurduğu İstanbul'da son durum: Kaybolan bir kişi sağ olarak bulundu
11:32
Nereden nereye Üniversite okumak için Türkiye’ye geldi, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı
Nereden nereye! Üniversite okumak için Türkiye'ye geldi, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
11:27
Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül’den ilk açıklama
Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama
11:17
Fenerbahçe’de soyunma odası karıştı İsmail Kartal ile 4 yıldız arasında kriz iddiası
Fenerbahçe'de soyunma odası karıştı! İsmail Kartal ile 4 yıldız arasında kriz iddiası
10:52
Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci Rusya hepsini zorla askere alacak
Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci! Rusya hepsini zorla askere alacak
10:26
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 11:44:15. #7.12#
SON DAKİKA: Düzce Üniversitesi'ndeki panelde Yemen iç savaşının teolojik arka planı anlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei