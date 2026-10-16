Düzce Üniversitesi\'ndeki panelde Yemen iç savaşının teolojik arka planı anlatıldı

Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin birlikte düzenlediği " Yemen'deki İç Savaşın Teolojik ve Siyasi Arka Planı" adlı panel, Düzce Üniversitesi akademik ve idari personeli, öğrencileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İstiklal Konferans Salonu'nda ki panelin moderatörlüğünü üstlenen Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Ertuğrul, konuşmasında; Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde yaşamış ve akademik çalışmalarda bulunmuş Düzce Üniversitesi akademisyenlerinin, Yemen'in dünü, bugünü ve yarını, siyasi yapısı, iç savaşları ve örgütleri hakkında önemli bilgiler paylaşacaklarını dile getirerek onlara teşekkür etti.

Panelin ilk konuşmacısı Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Ali Rıza Akgün, Zeydilik, Husilik ve Ensarullah kavramları hakkında bilgilendirmede bulunarak Yemen'deki örgütlerin İran ilişkileri gibi konulara değindi.

Yemen'in kuzeyinde yaşayan Husilerin Arap Baharı döneminde İran'dan aldıkları destekle ayaklandıklarını belirten Akgün, dini bir devlet kurmak için Osmanlıya karşı bile ayaklandıklarını ifade etti. Bugün de bu örgütleri silahlandırarak İslam birliğinin kurulmaması için savaşlar çıkarıldığına işaret eden Akgün, holiganlık yapmadan İslam dünyasındaki savaşların sona ermesi için mücadele edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Panelin diğer konuşmacısı Düzce Üniversitesi Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cemal Kazak ise, Yemen'deki iç dinamikler, Mekke Antlaşması ve bu antlaşmanın önemi, Türkiye'nin Yemen politikası ve Ortadoğu'nun bugünkü siyasal yapısı gibi konulara değindi.

Osmanlıdan günümüze bu coğrafyada her gün bir örgütün çıktığını belirten Kazak, yüz yıldır küresel silah tüccarlarının ve küresel ülkelerin çıkarları için kullandığı bu örgütlerin savaş çıkarmaya devam ettiğini söyledi. Özellikle Arap Baharından sonra İran ile ilişkileri sebebiyle Husilerin Yemen'de siyasal bir güç haline geldiğine dikkat çeken öğretim üyesi, Mekke Antlaşması ile Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın aynı masayı paylaşmasının, Ortadoğu'da dengeleri değiştirdiğini ifade ederek, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran'ın etkisini kaybetmeye başlayacağı tespitinde bulundu.

Program, teşekkür belgesi takdimi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.