Düzce Üniversitesi Öğrencisi Modern Türk Mutfağı Yarışmasında Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi Öğrencisi Modern Türk Mutfağı Yarışmasında Altın Madalya Kazandı

Düzce Üniversitesi Öğrencisi Modern Türk Mutfağı Yarışmasında Altın Madalya Kazandı

Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 3. sınıf öğrencisi Oğuzhan Çevik, modern Türk Mutfağı yarışmasında 'Levrek Buğlama' adlı yemeği modern bir şekilde yorumlayarak altın madalya kazandı. Üniversitenin Müdürü Prof. Dr. Muammer Mesci, bu başarının öğrencinin azmi ve eğitim kalitesiyle birleştiğini belirterek, Oğuzhan Çevik'i tebrik etti ve gelecekteki kariyerinde başarılar diledi.

05.03.2024 12:10
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Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 3. sınıf öğrencisi Oğuzhan Çevik, üniversite düzeyi aşçılar modern Türk Mutfağı yarışması ana yemek kategorisinde, "Levrek Buğlama" adlı yemeği modern bir şekilde yorumlayarak altın madalya kazandı.

Gastronomi ve mutfak sanatları alanındaki bu başarının, Oğuzhan Çevik'in azmi, özverisi ve uzmanlığıyla birleşerek ortaya çıktığını belirten Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Muammer Mesci, Oğuzhan Çevik'in bu önemli başarısının, sadece bireysel yeteneklerini değil, aynı zamanda Düzce Üniversitesi'ndeki eğitim kalitesini de yansıttığını sözlerine ekledi. Prof. Dr. Muammer Mesci, "Bu gurur verici başarı vesilesiyle, Oğuzhan Çevik'i içtenlikle tebrik ediyor, gelecekteki kariyerinde de aynı başarı grafiğini sürdürmesini diliyoruz. Öğrencimizle gurur duyuyor, bu tür başarıların devamını bekliyoruz" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Üniversitesi Öğrencisi Modern Türk Mutfağı Yarışmasında Altın Madalya Kazandı - Son Dakika

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