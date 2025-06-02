Düzce Üniversitesi RUR 2025'te Çarpıcı Başarı - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi RUR 2025'te Çarpıcı Başarı

02.06.2025 21:03
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Düzce Üniversitesi, RUR 2025'te dünya 1085., Türkiye 56. sırada yer aldı. Uluslararası başarıları dikkat çekti.

Düzce Üniversitesi, uluslararası yükseköğretim değerlendirme sistemlerinden biri olan Round University Ranking (RUR) 2025 sonuçlarına göre ilk kez yer aldığı sıralamada, sergilediği performansla hem Türkiye genelinde hem de küresel ölçekte dikkat çekici bir başarıya imza attı.

2025 yılı RUR sıralamasında dünyada 1085., Türkiye genelinde 56. sırada yer alan Düzce Üniversitesi, 2000 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında ise 11. sırada yer aldı. Düzce Üniversitesi'nin ilk kez dahil olduğu sıralamada elde ettiği başarı Düzce Üniversitesi'nin sürdürdüğü eğitim ve araştırma alanlarındaki ilerleme çalışmalarının somut bir göstergesi oldu.

Uluslararasılaşmada yükselen değer

Uluslararası çeşitlilik göstergeleri temelinde yapılan değerlendirmede dünyada 737., Türkiye'de 35. ve 2000 sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında 4. sırada yer alan Düzce Üniversitesi yükselen performansın uluslararası alana taşıyarak önemli bir başarıya daha imza attı. Düzce Üniversitesi, öğrenci-akademisyen değişim programları ve uluslararası iş birlikleri faaliyetlerinin bir yansıması olan bu başarısını, dijital alanda da güçlendirdi.

Çevrim içi görünürlük sıralamasında ise dünyada 711., Türkiye genelinde 27. ve 2000 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında 3. sırada yer alan Düzce Üniversitesi, dijital varlığını küresel düzeyde ortaya koydu.

Finansal sürdürülebilirlikte Türkiye birinciliği

Finansal sürdürülebilirlik kategorisinde büyük bir başarıya ulaşan Düzce Üniversitesi, dünya genelinde 546., Türkiye'de 17., 2000 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında ise 1. sırada yer alarak mali yönetim ve kaynak kullanımındaki başarısını ulusal liderlikle taçlandırdı.

Araştırma gelirinde küresel ilk 150'de

Araştırma fonlarının etkin kullanımı ve akademik personelin araştırma katkısı açısından sıralamalarda öne çıkan Düzce Üniversitesi "Akademik ve Araştırma Personeli Başına Araştırma Geliri" göstergesinde dünyada 150., Türkiye'de 8. ve 2000 yılından sonra devlet üniversiteleri arasında 1. sırada yer alarak araştırma alanındaki kapasitesini bir kez daha gözler önüne serdi.

Düzce Üniversitesi'nin ilk kez yer aldığı bu prestijli uluslararası sıralamada elde ettiği başarılar, yükseköğretimde kalite odaklı yaklaşımı, araştırma kapasitesini artırmaya yönelik stratejik yatırımları ve uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda yürüttüğü sistemli çalışmaların başarılı bir sonucudur. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi, Türkiye, Finans, Eğitim, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce Üniversitesi RUR 2025'te Çarpıcı Başarı - Son Dakika

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