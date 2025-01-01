Düzce'ye Prestij Kazandıracak Binicilik Tesisi Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Düzce'ye Prestij Kazandıracak Binicilik Tesisi Projesi

Düzce\'ye Prestij Kazandıracak Binicilik Tesisi Projesi

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 'Konuralp Gazi Atlı Spor Kulübü' için inşa edilecek tesislerin avan projesinin hazırlandığını duyurdu. Proje, Düzce'yi ulusal ve uluslararası arenada tanıtarak önemli bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyor.

01.01.2025 10:40  Güncelleme: 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün şehre prestij kazandırmayı hedeflediği 'Konuralp Gazi Atlı Spor Kulübü' için inşa edilecek tesislerin avan projesi hazırlandı. Binicilik sporu meraklılarına çeşitli imkanları sunacak olan proje, Düzce'yi ulusal ve uluslararası arenada tanıtarak önemli bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyor.

Başkan Faruk Özlü'nün 100 projesinden biri olan 'Konuralp Gazi Atlı Spor Kulübü' için toplantı yapıldı. Özlü'nün başkanlığındaki toplantıda, Kirazlı Mahallesi'ndeki 84 dönümlük alanda inşa edilmesi planlanan tesislerin avan projesine ilişkin sunum yapıldı.

Düzce Valiliği ve Türkiye Binicilik Federasyonu'nun iş birliğiyle, aynı zamanda Düzceli iş insanlarının desteğiyle gerçekleştirilecek projenin ilde atçılık alanında önemli bir değer katması ve şehri turizm çekim merkezi haline getirmesi hedefleniyor.

Kirazlı Mahallesi'ndeki 84 dönümlük alanda, iki etap halinde hayata geçirilecek projede binicilik sporuna dair çok çeşitli faydalar sunulacak. İlk etapta açık ve kapalı manej alanları, ahır birimleri, modern tribünler, pony maneji ve pony ahırları gibi birimler yer alacak. Ayrıca binicilik tutkunları için spor izleme ve doğada vakit geçirme fırsatı sunulacak sosyal alanlar da bulunacak. İkinci etap ise dev yarış maneji ve büyük bir tır otoparkını içerecek.

Proje Düzce'ye değer katacak

Binicilik sporuna olan ilgiyi artıracak olan Konuralp Gazi Atlı Spor Tesisi'nin, Düzce'nin ekonomik ve sosyal yapısına da büyük katkı sunması bekleniyor. Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından da yakından takip edilen proje, şehrin turizm potansiyelini artırarak, Düzce'yi ulusal ve uluslararası alanda tanıtacak.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 'şehrin geleceği için önemli bir adım' olarak nitelendirdiği proje ile Düzce'nin ülke çapında turizm çekim ve cazibe merkezlerinden biri haline geleceğini söyledi. Avan proje üzerinde çalışmaların devam ettiğini ifade eden Başkan Özlü, tamamlanmasının ardından uygulama projesi aşamasına geçileceğini kaydetti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Atlı Spor Kulübü, Yerel Haberler, Faruk Özlü, Konuralp, Belediye, Ekonomi, Turizm, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'ye Prestij Kazandıracak Binicilik Tesisi Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:31 İstanbul’daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı İstanbul'daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı
09:59 Hadise’nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
08:48 Binlerce kişinin katıldığı Filistin’e destek yürüyüşünden ilk görüntüler Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
08:08 Filistin’e destek için yüz binler Galata Köprüsü’nde buluştu Filistin'e destek için yüz binler Galata Köprüsü'nde buluştu
18:53 Putin vanayı kapattı Rus gazının Avrupa’ya sevkiyatı durduruldu Putin vanayı kapattı! Rus gazının Avrupa'ya sevkiyatı durduruldu
19:07 İstanbul’da kutlamaların adresi değişmedi, binlerce vatandaş adeta akın etti İstanbul'da kutlamaların adresi değişmedi, binlerce vatandaş adeta akın etti
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
18:16 Rusya’nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var Rusya'nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var
17:42 Türkiye’nin dev bankası Suriye’ye mi açılıyor Türkiye'nin dev bankası Suriye'ye mi açılıyor?
17:29 İstenmeyen gelinden yeni paylaşım İstenmeyen gelinden yeni paylaşım
17:19 Siyasetten sanata bilim dünyasına birçok isim 2024 yılında hayatını kaybetti Siyasetten sanata bilim dünyasına birçok isim 2024 yılında hayatını kaybetti
17:06 Çalıların arasından gelen kötü kokuyu takip edenler gördükleri karşısında dehşete düştü Çalıların arasından gelen kötü kokuyu takip edenler gördükleri karşısında dehşete düştü
17:04 Dr. Ender Saraç: Kadınlar erkekleşti, erkekler dişileşti Dr. Ender Saraç: Kadınlar erkekleşti, erkekler dişileşti
16:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Özel’in yeni yılını kutladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Özel'in yeni yılını kutladı
16:46 Doğal gaza da zam gelecek mi BOTAŞ güncel planı duyurdu Doğal gaza da zam gelecek mi? BOTAŞ güncel planı duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 12:19:34. #1.12#
SON DAKİKA: Düzce'ye Prestij Kazandıracak Binicilik Tesisi Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.