Hemşireler Haftası Kutlamaları Erzincan\'da Gerçekleştirildi

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Hemşireler Haftası münasebetiyle Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından kutlama programı gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programa; Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk, Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı Halil Odabaş, Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Füsun Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Veysel Yanık, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Erzincan İl sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, üniversitenin üst yönetimi, akademisyenler, hemşireler, hemşire adayları ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından başlayan program, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi ABD öğrencileri tarafından Erzincan yöresine ait türkülerden oluşan müzik ve açılış konuşmaları ile devam etti.

Programda ilk olarak konuşma yapan Öğrenci Hemşireler Derneği Erzincan Temsilcisi Esra inan, "Öğrenci hemşireler derneği olarak hemşirelik mesleği ben değil biz olarak yapılan fedakarlık gerektiren bir meslektir. Bizler hemşire adayları olarak mesleğimizi en iyi şekilde icra etmek için elimizden geleni yapacağımıza söz veriyoruz. Bu bağlamda hemşirelerimizin ve aday hemşirelerimizin Hemşireler Haftasını kutluyorum" dedi.

Konuşmalarını yapmak üzere sahneye gelen Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, "Sağlık ekip çalışmasının en önemli olduğu alanlardan biridir. Sağlık camiası içerisinde ekip ruhunu ön plana çıkartarak çalışmamız gerekiyor. Pandemi ve deprem döneminde sağlık çalışanlarımızın büyük bir fedakarlıkla çalıştığına yakından şahit oldum. İş yükleri çok fazla ve bu nedenle sağlık çalışanlarımıza biraz daha anlayışla yaklaşılmasını istiyorum. Pandemi ve yakın zamanda yaşadığımız asrın felaketinde hayatını kaybeden sağlık şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Sağlık çalışanlarımızın her alanda gösterdiği emekleri için teşekkür ediyor, 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası'nı kutluyorum" dedi.

EBYÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nadiye Özer ise modern hemşireliğin başlangıcından bugüne kadar hemşirelik tarihi hakkında kısa bir sunum yaptı. Uluslararası Hemşirelik örgütlerinden bahseden Dekan Özer, İnternatiol Council of Nurse'un 2024 yılı teması olarak belirlediği konu başlıklarından bahsetti. Erzincan Valiliği ve EBYÜ işbirliği ile yapılan ve 7 farklı alanda 21 projenin hayata geçirildiğini ifade eden Prof. Dr. Nadiye Özer "Gerçekleştirdiğimiz projelerde Valimiz ve tüm il protokolümüzün kapsayıcı ve işbirlikçi davranışlarından dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Son olarak içerisinde bulunduğumuz haftada tüm hemşirelerimizin bu özel gününü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası kutlamaları kapsamında konuşmalarını yapmak üzere sahneye gelen Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent; "Florence Nightingale ile başlayan modern hemşirelik, sağlık alanın vazgeçilmesi mümkün olmayan bir alanıdır. Bir hekim olarak sağlık alanında ekip ruhunun çok önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum. Eskiden hemşirelerimiz için kullanılan yardımcı sağlık personeli kavramının yanlış olduğunu düşünüyorum. Hastalarımızın ve hekimlerimizin her an en büyük yardımcıları olan değerli hemşirelerimiz sağlık alanının asli unsurları arasında yer almaktadır" dedi.

Rektör Levent daha sonra "Üniversitemizin gerek kalite akreditasyon gerekse program akreditasyon sürecinde Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve diğer tüm kurumlarımızın büyük bir emeği oldu. Buradan hepsine bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum. Kalite sadece nicel bir boyutta ele alınamaz. Sayılar belirli bir gösterge olabilir fakat bu yolda gerçekleştirilen çalışmalar ve genç bir üniversite olmamıza rağmen elde ettiğimiz bu büyük başarı şehrimiz ve üniversitemiz için büyük bir önem taşıyor. Üniversitemizin geleceğini ilgilendiren Yaşam Merkezi'mizden elde edilecek gelirlerle akademik çalışmalarımız ve fiziksel şartlarımız çok daha yüksek noktalara ulaşarak üniversitemizin dünya üniversiteleri içerisinde çok daha iyi yerlere geleceğini umuyorum. Son olarak 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası'nı canı gönülden kutluyor ve tüm hemşirelerimize sağlıklı, başarılı ve mutlu bir çalışma hayatı diliyorum" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Konuşmalarını yapmak üzere sahneye gelen Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ise "Hastaneye girdiğimizde bizleri ilk karşılayan ve tedavi olup hastaneden taburcu olacağımız zamanda ise bizleri son olarak uğurlayan değerli hemşirelerimizin 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftasını kutluyor, bizlerin sağlığı için özverili bir şekilde çalışan tüm hemşirelerimize teşekkürlerimi iletiyorum" şeklinde konuştu.

Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu; "Katıldığımız tüm programlardaki yapılan konuşmalarda fark ettiğim bir gerçek var. O da "insan" olabilmek. Her meslek kutsaldır fakat hemşirelerimiz için ayrı bir parantez açmak istiyorum. Hastaneye girdiğimiz andan itibaren rütbenizin ve makamınızın bir önemi kalmıyor. Kendimizi çaresiz hissettiğimiz o anda kalbimize şefkatle dokunan bir çift el, bir sıcak gülümseme bizlere umut oluyor. Bu nedenle başta Erzincan'da olmak üzere bu kutsal görevi yerine getiren tüm sağlık çalışanlarımıza ve hemşirelerimize iyi ki varsınız demek istiyorum. Aklıyla bakan, yüreğiyle hisseden ve bilgisiyle hayat veren siz değerli hemşirelerimizin 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftasını en içten duygularımla kutluyorum" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından EBYÜ Hemşirelik Bölümü mezunu öğrencilerinin 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası'nı kutladığı kısa bir video yayınlandı. Daha sonra klinik uygulamada göstermiş oldukları başarılı ve işbirlikçi yaklaşımlarından dolayı sorumlu hemşirelere teşekkür belgesi, il protokolü tarafından takdim edildi.

Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Füsun Terzioğlu tarafından "Hemşireler Geleceğimiz: Liderlik ve Kuşakların Yönetimi" konulu konferans verildi. Konferansta yeni sağlık teknolojilerinden hemşire adayı olan öğrencilerimizin kariyer planlamasına kadar birçok farklı konudan bahsedildi. Konferansın ardından Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Füsun Terzioğlu'na hediye takdiminde bulundu. - ERZİNCAN