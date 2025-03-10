Ece Gürel'in Ölümü Tartışıldı - Son Dakika
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Ece Gürel'in Ölümü Tartışıldı

Ece Gürel\'in Ölümü Tartışıldı

Neler Oluyor Hayatta'da Ece Gürel'in gizemli ölümü, yakın arkadaşları ve uzmanlar tarafından masaya yatırıldı.

10.03.2025 13:20
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Neler Oluyor Hayatta, günlerdir Türkiye gündeminden düşmeyen mimar Ece Gürel olayını önemli konuklarla masaya yatırdı. Spiritüel konularda uzman olarak da tanınan yazar Sibel Uzun, emekli cinayet dedektifi Savaş Kurtbaba ve Ece Gürel'in ilk kez bir canlı yayına katılan en yakın arkadaşı Sonay Mengen, zaman zaman çok gergin anların yaşandığı stüdyoda konuyu tartıştı.

Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Hakan Ural ile Ferda Yıldırım'ın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programında mimar Ece Gürel'in ölümünün ardından geride kalan onlarca soru işareti, genç kadının aldığı "cadılık" eğitimleri ve hatta yurt dışında yaşayan arkadaşıyla yaptığı son mesajlaşma masaya yatırıldı. Ece Gürel neden ormana gitmişti? Günlerce ölüme nasıl dayanabilmişti? Aldığı eğitimler mi onu ölüme sürükledi, yoksa İngiltere'de yaşayan arkadaşı Özge'yle son mesajlaşması mı? Ece Gürel kayıpken Belgrad Ormanı'nda olay hakkında bilgi edinmeye giden emekli cinayet dedektifi Savaş Kurtbaba, yazar Sibel Uzun ve Ece'nin en yakın arkadaşı Sonay Mengen genç kadının gizemli ölümü hakkında çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

"Derin transa geçip şuurunu kaybetmiş"

Ece Gürel'in aldığı 'cadılık' eğitimlerinin tarotla başladığına dikkat çeken Sibel Uzun, bu uygulamaların paranormal şeylere uzandığını, zihin kontrolü hatta derin transa kadar ulaştığını söyleyerek herkesi uyardı. "Bu işin pazarlamasını yapıyorlar" diyen Uzun, genç kadının astral gezintiye çıkmış ve enerjisini sıfırlayarak kaybolmuş olabileceğini söyledi.

"Ece çok aklı başında bir kızdı"

İlk kez Neler Oluyor Hayatta programına telefonla bağlanan Sonay Mengen, en yakın arkadaşı Ece Gürel hakkında şöyle konuştu: "Ece çok aklı başında bir kızdı. Kesinlikle böyle bir şey yapacak bir insan değildi. Onu Belgrad Ormanı'na yönlendiren aldığı eğitimler olabilir."

Stüdyoda gergin anlar

Ece Gürel'in ölümüyle ilgili şüpheleri yurt dışında yaşayan ve son mesajlaştığı arkadaşına çeken Savaş Kurtbaba ile Sonay Mengen arasında canlı yayında oldukça gergin dakikalar yaşandı. "Ben polisim, her şeyden şüphelenirim" diyen Savaş Kurtbaba, Ece Gürel'in İngiltere'de yaşayan arkadaşı Özge için "Ben olsam bülten çıkarır getirtirdim" dedi.

Sonay Mengen ise ne kendisinin ne de ortak arkadaşları Özge'nin spiritüel konularla ilgilenmediklerini, bunlarla ilgilenen asıl kişinin Ece Gürel olduğunu, her zaman bu tarz konuları ondan dinlediklerini, hatta son zamanlarda artık dinlemek bile istemediklerini söyledi. Genç kadın, arkadaşının aldığı "cadılık" eğitiminden de haberinin olmadığını ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ece Gürel'in Ölümü Tartışıldı - Son Dakika

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