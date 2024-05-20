Ece Mumay Amasya\'da konser verdi

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Rafet ÖZTÜRK

AMASYA -Türk Pop müziğinin sevilen sanatçısı Ece Mumay seslendirdiği birbirinden güzel parçalarla Amasyalılara keyifli saatler yaşattı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Amasya Belediyesi tarafından Yavuz Sultan Selim Meydanı'nda Kurtuluş Mücadelesi'nin ilk adımının 105. yılına özel düzenlenen Ece Mumay Gençlik Konserini binlerce Amasyalı izledi. Konsere, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi'nin yanı sıra, CHP Amasya İl Başkanı İlker Küp, CHP Merkez İlçe Başkanı Arif Ferahoğlu, Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol ve on binlerce Amasyalı katıldı.

"19 Mayıs Bayramı'nın 105. yılını coşkuyla kutladık"

Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevind, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Geleceğimizin umutları, yarınlarımızın aydınlıkları hepinizi canı gönülden sevgiyle selamlıyorum. Biz sizlerle gönül gönüle vermişiz, sevdada buluşmuşuz, aşkta buluşmuşuz gönülden sevmişiz. Güzel sesi ile Ece hanımefendiyi misafir ettiğimiz bu güzel akşamda bu muhteşem kalabalık birlik ve beraberliğimizin en güzel simgesi. Gazi Paşa'mızın şehri olan Amasya'mız için her zaman en güzelini yapmak için mesai harcamaya devam edeceğiz. Etkinliğimizde emeği geçen başta belediyede çalışan mesai arkadaşlarım olmak üzere güvenliğimizi sağlayan Zabıta ve Polis ekiplerimize yürekten teşekkür ediyorum."