Eczanelerden reçetesiz raporlu ilaç temini sona eriyor - Son Dakika
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Eczanelerden reçetesiz raporlu ilaç temini sona eriyor

26.05.2022 16:39
Eczanelerden reçetesiz raporlu ilaç temini sona eriyor

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Covid-19 pandemisi tedbirleri bağlamında "Kronik Hastalıklarda İlaçların Reçete Olmaksızın Temin Edilmesi Uygulaması" sonlandırılıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Covid-19 pandemisi tedbirleri bağlamında "Kronik Hastalıklarda İlaçların Reçete Olmaksızın Temin Edilmesi Uygulaması" sonlandırılıyor.

Konu ile ilgili olarak 13. Bölge Erzurum Eczacı Odası Başkanı Ecz. A. Caner Güven bir açıklama yaptı. Güven; "Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı işbirliği ile, Covid-19 pandemisi tedbirleri çerçevesinde "Kronik Hastalıklarda İlaçların Reçete Olmaksızın Temin Edilmesi Uygulaması" Kanser, MS gibi bazı hastalıklarda kademeli olarak kaldırılan "eczanelerden reçetesiz ilaç temini uygulaması" 1 Haziran 2022 Çarşamba günü sona eriyor. Bir kısım hastalıkların ilaç raporları yıl sonuna kadar uzatıldı. Ancak hastalarımızın ilaçlarını tedarik etmek için 1 Haziran itibarı ile hekimlere başvurmaları gerekmektedir. Vatandaşlarımız raporlarının uzatılıp uzatılmadığını eczanelerden ve E-Nabız sistemi üzerinden kontrol edebilirler. Bununla birlikte bazı ilaçların özel branş hekimleri tarafından reçetelendirilmesi söz konusu olduğu için hastalarımızın ilaç bitiş tarihlerini kontrol ederek gerekiyorsa randevu almaları muhtemel aksamaların da önüne geçecektir." diye konuştu. - ERZURUM

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Erzurum Ticaret Borsası Erzurum Ticaret Borsası
Kaynak: İHA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Koronavirüs, Erzurum, İlaç, Yerel, Son Dakika

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