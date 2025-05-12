Edan Alexander'ın Serbest Bırakılması - Son Dakika
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Yerel

Edan Alexander'ın Serbest Bırakılması

İsrail, Hamas'a kesin taahhüt vermeden Edan Alexander'ın serbest bırakılmasına izin verdi.

12.05.2025 09:57
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İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, ABD-İsrail çifte vatandaşı esir Edan Alexander'ın serbest bırakılması karşılığında Hamas'a hiçbir kesin vaatte bulunulmadığı belirtilerek, "İsrail, hiçbir şekilde ateşkese ya da tutukluların serbest bırakılmasına yönelik bir taahhütte bulunmamıştır. Yalnızca Edan'ın serbest bırakılmasını sağlayacak güvenli bir koridora izin verilmiştir" denildi.

Hamas'ın ABD-İsrail çifte vatandaşı olan esir Edan Alexander'ı serbest bırakma kararı alması ateşkes müzakerelerine dair umutları artırırken, İsrail'den konuyla ilgili açıklama geldi. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, esirlerin serbest bırakılmasını amaçlayan bir anlaşmanın Hamas'a sunulduğu kritik günlerden geçildiği hatırlatılarak, "Müzakereler, çatışmalar devam ederken ve savaşın şiddetlenme ihtimaline yönelik hazırlıklar sürerken devam edecek" ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Edan Alexander'ın serbest bırakılması karşılığında hiçbir kesin vaatte bulunmadığı vurgulanan açıklamada, "İsrail, hiçbir şekilde ateşkese ya da tutukluların serbest bırakılmasına yönelik bir taahhütte bulunmamıştır. Yalnızca Edan'ın serbest bırakılmasını sağlayacak güvenli bir koridora izin verilmiştir" denildi.

Edan Alexander'ın serbest bırakılmasına yönelik kararın İsrail'in baskılarının bir sonucu olduğu savunulan açıklamada, "İsrail Savunma Kuvvetleri askeri Edan Alexander'ın karşılığında hiçbir şey alınmadan serbest bırakılması, ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğiyle sürdürdüğümüz kararlı politika ve birliklerimizin Gazze Şeridi'ndeki askeri baskısı sayesinde mümkün olacak" ifadeleri kullanıldı.

Hamas bir esiri serbest bırakacağını duyurmuştu

Hamas, dün yaptığı açıklamada bir esiri serbest bırakacağını duyurmuştu. Hamas'tan yapılan açıklamada, ABD'li yetkililerle yapılan son görüşmelerin ve "ateşkesin sağlanması, sınır kapılarının açılması ve Gazze Şeridi'ne insani yardım girişine izin verilmesi için yoğunlaştırılan çabaların" ardından ABD-İsrail çifte vatandaşı olan İsrailli esir asker Edan Alexander'ın serbest bırakılması yönünde karar alındığı bildirilmişti.

Trump "minnettarım" açıklaması yapmıştı

ABD Başkanı Donald Trump ise kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada gelişmeyi doğrulayarak, "Bu büyük haberi mümkün kılan herkese minnettarım" ifadelerini kullanmıştı.

Bunun ABD'ye ve arabulucular Katar ile Mısır'ın savaşı sona erdirme ve esirleri sevdiklerine kavuşturma çabalarına karşı atılmış "iyi niyetli bir adım" olduğunu kaydeden Trump, "Umarım bu, acımasız savaşı sona erdirmek için gerekli olan son adımların başlangıcı olur. O kutlama gününü dört gözle bekliyorum" demişti.

Katar ve Mısır Hamas'ın kararını memnuniyetle karşılamıştı

Katar ve Mısır tarafından yapılan ortak açıklamada da Hamas'ın kararının "memnuniyetle karşılandığı" belirtilerek, "Bu durumu, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması, tutuklu ve esirlerin serbest bırakılması ve insani yardımların güvenli şekilde bölgeye ulaştırılmasına dair müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik iyi niyetli ve olumlu bir adım olarak görüyoruz" ifadelerine yer verilmişti. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Edan Alexander'ın Serbest Bırakılması - Son Dakika

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