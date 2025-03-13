Edirne Belediyesi 158. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı

(EDİRNE) - Edirne Belediyesi, kuruluşunun 158'inci yılını düzenlenen törenle kutladı.

Tören, tarihi belediye binası önünde toplanan kortej yürüyüşüyle başladı. Kortej buradan bando eşliğinde Atatürk Anıtı'na yürüdü. Kutlama törenine Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, önceki dönem belediye başkanları Güngör Mazlum, İbrahim Ay ve Recep Gürkan ve belediye çalışanları katıldı.

Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve önceki dönem başkanları Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Anıttaki törende konuşan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, şunları kaydetti:

"Hepinize gönülden teşekkür ediyorum"

"158 yıl önce kurulan Edirne Belediyesimiz bu kadim şehrin modernleşme yolundaki ilk adımlarından biri olmuştur. Bu anlamlı günde, Edirne halkının takdiriyle belediye başkanı olarak bu tarihi anı yaşamak benim için tarifsiz bir mutluluk. Edirne Belediyesi'nin ilk kadın belediye başkanı olarak bu tarihi yaşatmanın, Edirne'ye hizmet etmenin ve geleceğe daha güçlü bir şehir bırakmanın sorumluluğunu omuzlarımda hissediyorum. Bu an, yalnızca benim için değil, Edirne'nin tarihinde yeni bir sayfanın açıldığı, kadınların her alanda var olabileceğini bir kez daha gösteren bir dönüm noktasıdır. Bugün kadınların yönetimde söz sahibi olmasının, Cumhuriyetimizin bizlere kazandırdığı eşitlik ve demokrasi ruhunun bir yansımasını da yaşıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle belediyemizin kuruluşunun 158'nci yıl dönümü kutluyor, bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Edirne'ye hizmet etmiş tüm belediye başkanlarımızı, emek vermiş tüm çalışanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. Bu tarihi anı benimle paylaştığınız için hepinize gönülden teşekkür ediyorum."