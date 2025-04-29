Edirne'de 1 Mayıs Daveti

(EDİRNE) - Edirne Emek ve Meslek Örgütleri Platformu, vatandaşları 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı hep birlikte kutlamaya davet etti. Eğitim İş Edirne Şube Başkanı Nedim Zobar, "Taleplerimizi haykırmak, yoksulluğa ve hayat pahalılığına 'hayır' demek için tüm halkımızı 1 Mayıs'ta alanlara davet ediyoruz" dedi.

Saraçlar Caddesi'nde basın açıklaması yapan Eğitim İş Edirne Şube Başkanı Nedim Zobar, 1 Mayıs İşçi Bayramı yürüyüşünün saat 12.00'de Şükrüpaşa İlkokulu önünden başlayarak Saraçlar Caddesi'ne kadar devam edeceğini ve saat 13.00'de basın açıklaması, konserle programın son bulacağını söyledi. Edirne Emek ve Meslek Örgütleri Platformu üyeleri, basın açıklamasının sonunda vatandaşlara 1 Mayıs İşçi Bayramı'na davet broşürü dağıttı. Zobar, şunları kaydetti:

"Laikliğin egemen olduğu, bir ülke istiyoruz"

"Hak arama yollarının önünün açıldığı, grevlerin yasaklanmadığı, herkesin güvenceli, kadrolu çalıştığı bir işinin ve insanca yaşamaya yetecek bir ücretinin olduğu, ekonomik krizlerin, salgınların, depremlerin, afetlerin faturasının halka ve emekçilere yıkılmadığı, kimsenin kimliğinden, inancından, cinsiyetinden dolayı ikinci sınıf yurttaş muamelesi görmediği, kadınlara yönelik şiddet, taciz ve tecavüzün son bulduğu, düşünce ve ifade özgürlüğünün suç olarak değerlendirilmediği ve cezalandırılmadığı, yargının bağımsız olduğu, halk iradesine saygı duyulan, seçme seçilme hakkının güvence altında olduğu, eğitim ve sağlık hizmetlerinin nitelikli ve parasız olduğu, emeklilik düzenlemelerindeki adaletsizliğin giderildiği, emeklilerin insanca yaşayabileceği bir maaş aldığı, ekoloji ve çevre katliamlarına son verildiği, emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin, barışın, laikliğin egemen olduğu, bir ülke istiyoruz. Taleplerimizi haykırmak, yoksulluğa ve hayat pahalılığına 'hayır' demek için tüm halkımızı 1 Mayıs'ta alanlara davet ediyoruz."