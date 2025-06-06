Edirne\'de Bayram Coşkusu

Edirne'de Kurban Bayramı dolayısıyla sabahın erken saatlerinden itibaren camilere akın eden vatandaşlar, kılınan namazın ardından birbirileriyle bayramlaşmanın sevincini yaşadı.

Edirne'de her bayram olduğu Selimiye Camii, Eski Camii ve Üç Şerefeli Camii başta olmak üzere binlerce vatandaş, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kentteki diğer camilere akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren camileri dolduran cemaat, namazlarını idrak ederek bayramlaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Cami içinde birbirleriyle bayramlaşan vatandaşlar, kurbanlarını kesmek üzere evlerinin yolunu tuttu. - EDİRNE