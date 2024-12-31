Edirne'de Buğday Üreticileri Destek Ödemelerini Bekliyor - Son Dakika
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Edirne'de Buğday Üreticileri Destek Ödemelerini Bekliyor

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Edirne'de buğday üreticileri, 2024 yılı destek ödemelerinin yapılmadığını ve borçlandıklarını ifade etti.

31.12.2024 15:05
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(EDİRNE) - Edirne'de buğday üreticileri, 2024 yılı desteklemesinin ödenmesi gerektiğini söyledi. Üretici Tamer Öztürk, "Ödeme yapılmadı. Bize şu ana kadar desteklerin verilmesi gerekiyordu. Şu an tarlaya yabancı ot ilacı atıyoruz. Biz bu tarlaya aldığımız ürünün yüzde 70'ini masraf yaptık. Nasıl yaptık? Borçlanarak yaptık. Tohum aldık, gübre attık" dedi.

27. dönem CHP Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Kuzucu köyünde buğday üretimi yapan üreticilerle bir araya geldi. Gaytancıoğlu, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 2024 yılında buğdayda ton başına bin 750 TL vermesi gereken desteği üreticiye daha vermediğini ifade etti. Üreticeler de 2024 yılı buğday desteğinin ödenmesini talep etti. Gaytancıoğlu, şunları kaydetti:

"6 ay önce çiftçimiz buğdaylarını sattı. Toprak Mahsulleri Ofisi bir açıklama yaptı. Dedi ki, '9 lira 25 kuruş artı 1 lira 75 kuruş. 9 lira 25 kuruşu aldık mı? 1 lira 75 kuruş aldık mı? 6 ay geçti, herhangi bir ödeme yok. Hani yıl sonuna kadar verilecekti. Askıya çıkmıştı. Para mı yok? Tarlaya masraf yaptın. Tohum aldın, gübre aldın, akaryakıt aldın. Daha destek alamadın. Ki bu 2024'ün desteği. 'Enflasyon yüzde 47' diyorlar. Çiftçinin elektrik borcu olduğunu düşünelim. Evinde kullandığı elektrik faturanı ödemediğin zaman ne oluyor? Kesiyorlar, faizle de açıyorsun. Peki desteği 6 aydır alamadın her hangi bir faiz alacak mısın? Üste para almayacaksın. Üretime, üreciye çok ciddi destekler vermemiz lazım. Bu yılın destekleme rakamları açıklandı. Üreticinin 615 milyar lira destek alması lazım. Belirlenen destek miktarı 135 milyar lira. 480 milyar lira çiftçinin yasa gereği alması gereken destek var. Vermiyorlar."

"Ödeme yapılmadı"

Üretici Tamer Öztürk, "Ödeme yapılmadı. Bize şu ana kadar desteklerin verilmesi gerekiyordu. Şu an tarlaya yabancı ot ilacı atıyoruz. Biz bu tarlaya aldığımız ürünün yüzde 70'ini masraf yaptık. Nasıl yaptık? Borçlanarak yaptık. Tohum aldık, gübre attık" dedi.

Üretici Selami Öztürk de, "Girdi fiyatları geçen yıl ile bu yıl arasında yüzde yüzün üzerinde. Buğdaylara verilen fiyat yüzde 25 civarında. Bu akla mantığa yatkın bir şey değil. Gıda enflasyonundan bahsediyorlar, gıda enflasyonunda biz mi mağduruz, tüketici mi mağdur, üretici mi mağdur? Bunun dengesini biz hiç göremedik" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Edirne'de Buğday Üreticileri Destek Ödemelerini Bekliyor - Son Dakika

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