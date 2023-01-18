Edirne'de Hamsinin Fiyatı 25 Liraya Düştü - Son Dakika
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Edirne'de Hamsinin Fiyatı 25 Liraya Düştü

18.01.2023 21:36

Edirne'de hamsinin fiyatı 25 liraya kadar düştü. Balıkçı Yusuf Çimen, "Havaların soğumasıyla birlikte hamsi fiyatı aşağı indi. Hamsi bolluğu başladı. 80 liraya da hamsi var ama boy farkı var" dedi.

Edirne'de hamsinin fiyatı 25 liraya kadar düştü. Balıkçı Yusuf Çimen, "Havaların soğumasıyla birlikte hamsi fiyatı aşağı indi. Hamsi bolluğu başladı. 80 liraya da hamsi var ama boy farkı var" dedi.
Edirne Balık Pazarı'nda sezon başında kilosu 50 liradan satılan hamsinin fiyatı, bugün 25 liraya kadar düştü. Edirneli balıkçı Yusuf Çimen, hamsi fiyatının daha da düşeceğini belirterek şunları söyledi:
"HAMSİ BOLLUĞU BAŞLADI"
"Havaların soğumasıyla birlikte hamsi fiyatı aşağı indi. Hamsi bolluğu başladı. 80 liraya da hamsi var ama boy farkı var, Karadeniz'den geliyor. İnce hamsi var, o da 25 liraya kadar düştü. Sezon başında 50 liraydı, 40-30-25'e kadar düştü. Biraz daha düşmesini öngörüyoruz. Lodos ve poyrazın artmasıyla birlikte balıkları etkiliyor. Daha az balık gelecek, tezgahlar küçülecek, balıklar olmayacak, fiyatlar mecburen yüksek olacak. Ne kadar çok balık, o kadar az para. Ne kadar az balık, o kadar çok para."

Kaynak: ANKA
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Edirne, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edirne'de Hamsinin Fiyatı 25 Liraya Düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de Hamsinin Fiyatı 25 Liraya Düştü - Son Dakika
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