Edirne'de İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Protesto - Son Dakika
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Yerel

Edirne'de İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Protesto

Edirne'de Emek Platformu üyeleri, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etti. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın da destek verdiği basın açıklamasında, siyasi baskılara dikkat çekildi.

26.03.2025 15:42  Güncelleme: 16:37
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(EDİRNE) - Edirne'de Emek Platformu üyeleri, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etti.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın da destek verdiği basın açıklamasında, iktidara yönelik sloganlar atldı. Platform adına açıklama yapan Edirne Tabip Odası üyesi Dr. Utku Okçu, siyasi parti başkanlarının, milletvekillerinin, gazetecilerin, sanatçıların cezaevinde tutulduğunu, özgür basının susturulmaya çalışıldığını ifade etti. Okçu, şunları kaydetti:

"Daha dün sabah, yüz yılı aşan tarihsel birikimiyle bilimsel eğitimi; cemaat ve tarikatların karanlığına karşı aydınlığı savunan Eğitim-Sen'e soruşturma açıldığı haberi ile güne başladık. Sendikal faaliyetleri nedeni ile sendikalara hukuki dayanaktan yoksun soruşturmaların açıldığı, dünyanın en büyük barosu olan İstanbul Barosu yönetiminin görevden alındığı, siyasi parti başkanlarının, milletvekillerinin, gazetecilerin, sanatçıların cezaevinde tutulduğu, özgür basının susturulmaya çalışıldığı bir ülkede yaşamaktayız. Yargı bağımsızlığını yok eden, denetim mekanizmalarını çalışmaz hale getiren, meclisi etkisizleştirip, güçler ayrılığı ilkesini ortadan kaldıran tek adam rejimi, şimdi de gözlerini seçimsiz bir Türkiye'ye dikti. Adalet yok. İnsanlarımız aç, çocuklarımız sağlıklı beslenemiyor. Ülkemizin kaynakları bir avuç insana peşkeş çekiliyor, yandaş şirketlerin devasa vergi borçları affedilirken, vergi yükü emekçilerin sırtına bindiriliyor. Aldıkları her karar halkın daha da fakirleşmesine, gençlerimizin geleceğe dair umutlarının azalmasına sebep oluyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Edirne'de İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Protesto - Son Dakika

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