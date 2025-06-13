Edirne'de Sağlık Emekçileri Taleplerini İletti

(EDİRNE) - Edirne'de Genel Sağlık- İş Sendikası üyeleri, taleplerini acil müdahale çantasına bırakarak Sağlık Bakanlığı'na gönderdi. Genel Sağlık-İş Başkanı Derya Uğur, "Bilimsel yöntemlerle değil, hamaset ve yanlışta inatla yönetilen ekonomimiz, ücretli çalışan nüfus için ezici bir çark haline gelmiştir. Ekonomi, sadece belli bir şanslı zümre için şahlanmış, emekçilerin payına ise çifte yemek düşmüştür" dedi.

Edirne'de Eğitim Genel- İş Sendikası, 8'inci dönem toplu sözleşmelerinin görüşeleceği günlerde Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı. Genel Sağlık-İş Başkanı Derya Uğur, 2,5 milyon kamu emeklisinin özlük haklarını belirleneceği toplu sözleşmede çalışanların ve sendikanın taleplerini sıralayarak taleplerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti. Uğur, şunları söyledi:

"Bilimsel yöntemlerle değil, hamaset ve yanlışta inatla yönetilen ekonomimiz, ücretli çalışan nüfus için ezici bir çark haline gelmiştir. Ekonomi, sadece belli bir şanslı zümre için şahlanmış, emekçilerin payına ise çifte yemek düşmüştür. Ekonomideki bu karanlık iklim günden güne ağırlaşırken, daha ayın başında kara kara ay sonunu düşünür hale gelen biz kamu emekçileri için kritik bir sürecin eşiğine gelinmiştir. Kamuda çalışan 4 milyona yaklaşan memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2026- 2027 yıllarında alacakları maaş zamlarının, sosyal ve özlük haklarının belirleneceği 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri başlayacaktır. Biz Genel Sağlık-İş'in belirttiği, olmazsa olmaz taleplerimiz şunlardır; sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine yapılan tüm ödemeler en düşüğü yoksulluk sınırı üzerinde olmak üzere; emekliliğe yansıtılarak tek kalemde ödenmelidir. Enflasyon farkı tüm ücretlere aylık yansıtılmalı, kamu emekçilerinin alım gücü korunmalıdır. Sözleşmeli modelere son verilerek kadrolu, güvenceli çalışma modeli esas alınmalıdır. Sözleşmeli yöneticilik modelinden vazgeçilmeli, tüm yöneticiler ehliyet ve liyakat kriterlerine göre atama yapılmalıdır. Sağlık hizmeti verilen kurum ve kuruluşlarda sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik etkili ve uygulanan Sağlıkta Şiddet Yasası ivedilikle hayata geçirilmelidir. 5510 mağduriyetine son verilmeli, emekli olanlar ile çalışanlar arasındaki emekli aylığı ve özlük hak farklılıkları giderilmelidir."