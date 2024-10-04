Edirne\'de Şebeke Suyuna Yüzde 30 Zam Yapıldı

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(EDİRNE) - Edirne'de mesken ve iş yerlerinde kullanılan şebeke suyu tarifesine yaklaşık yüzde 30 oranında zam yapıldı. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, "Belki su fakiri şehirler arasında değiliz ama ne yazık ki, yavaş yavaş olumsuz bir senaryoya yaklaşıyoruz. Ben Edirneli hemşehrilerimize seslenmek istiyorum; su tüketimimize dikkat edelim" dedi.

Edirne Belediye Meclisi, bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın başkanlığında ekim ayı toplantısını gerçekleştirdi. Edirne'de mesken ve iş yerlerinde kullanılan şebeke suyu kullanım tarifesine yaklaşık yüzde 30 oranında zam yapılması Meclis'ten oy çokluğu ile geçti. Toplantıda, Küçükdöllük köy merasının 30 bin metrekaresine Edirne Belediyesi Köpek Köyü ve Doğal Yaşam Alanı yapılması kararı da oy birliği ile Meclis'ten geçti.

"Tasarruf etmemiz gerekiyor"

Başkan Akın, su tasarrufuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Su kıtlığı ile karşı karşıyayız, Edirne'de çalıştay yapıldı. Belki su fakiri şehirler arasında değiliz ama ne yazık ki, yavaş yavaş olumsuz bir senaryoya yaklaşıyoruz. Ben Edirneli hemşehrilerimize seslenmek istiyorum; su tüketimimize dikkat edelim. Tasarruf etmemiz gerekiyor. Gelecek nesillere aktarım açısından."

"O bölgeye de bir değer katmış olacağız"

Akın, yeni yapılacak hayvan barınağı için ise şunları kaydetti:

"Muhakkak eksiklerimiz var. Konu çok hassas ben hem bir hayvan severim ve bir taraftan pati dostlarımızı korurken şehrimizde hızla artan hayvan popülasyonu da ne yazık ki, vatandaşlarımızı zor durumda bırakıyor. Bence bunun en çözülebilir tarafı yeni bir doğal yaşam alanı oluşturup hem hayvanseverlerimizin hem de vatandaşlarımızı bu anlamda koruyabilmek. Bu konuda Tarım İl Müdürlüğü, Valilik ile bir işbirliği yaparak bir alan tahsisi söz konusu. Bu bölgede yaşayan hemşehrilerime de şöyle bir çağrım var; bu konuda hiçbir endişeleri olmasın biz burayı gayet iyi bir şekilde yöneteceğiz. Bırakın o bölgeye zarar vermeyi aslında o bölgeye de bir değer katmış olacağız."