Edirne'de Sıfır Atık Market Açıldı

(EDİRNE) - 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında, Edirne Belediyesi önemli bir projeye imza atarak Sıfır Atık Market'in açılışını yaptı. Waste Log adlı mobil uygulamayı telefonlarına indirip kayıt olan vatandaşlar, getirdikleri atık ürünle puan toplayacak. Vatandaşlar topladıkları puan karşılığında, Sıfır Atık Market'ten temizlik ürünleri, ayçiçek yağı, oyuncak ve okuma kitapları alabilecek.

Sıfır Atık Market, Kocasinan Mahallesi Şevki Arman Caddesi'nde düzenlenen törenle açıldı. Gerçekleşen törene Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Edirne Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan Akın, Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı ve vatandaşlar katıldı.

Sıfır Atık Market'in açılış konuşmasında Başkan Akın, temiz çevreye dikkati çekerek, "Sıfır Atık Market birçok amaca hizmet edecek. Bir taraftan geri dönüşümü mümkün olan atıklarımızı toplayacağız, çevreye duyarlı tarafımızı göstereceğiz. Diğer taraftan da bu atıklara ekonomik değer kazandırarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Bu bizim çevreye duyduğumuz bir saygı duruşu. Diğer taraftan da mobil uygulamayla bu süreci yöneteceğiz" dedi.

" Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen bir uygulama"

Akın projenin Türkiye'de bir ilk olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen bir uygulama. Biz mobil uygulamayla beraber vatandaşlarımızın hem geri dönüşüm konusundaki performansını değerlendireceğiz hem de bu marketimizde daha kolay ve ulaşılabilir bir şekilde alışveriş yapmalarını sağlayacağız. O yüzden bu projede emeği geçen mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Biz şehrimizin farklı noktalarında da Sıfır Atık Market'lerimizi yaygınlaştıracağız. Vatandaşlarımızın bu konuda bilinçlenmesini, özellikle sivil toplum örgütlerimiz ve çocuklarımızla birlikte yapacağımız işbirlikleriyle doğaya daha saygılı ve bilinçli toplum, daha yaşanabilir bir şehir inşaa etmek için bütüncül bir yaklaşımla mücadele etmeye devam edeceğiz" diye ifade etti.